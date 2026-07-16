Eskişehir\'de Oto Yıkamacılar Yaz Sezonuna Hazır

Eskişehir'de yaz sezonun başlamasıyla işleri hareketlenen oto yıkamacılar, yoğunluğun daha da artması hareketlenmesi için kente gelecek olan gurbetçileri bekliyor.

Kentte havaların ısınmasıyla beraber birçok sektör gibi oto yıkamacılarının da yaz sezonu açıldı. Kış ve bahar aylarında soğuklar, yağışlar nedeniyle durgun bir dönem geçiren oto yıkama esnafının yaz ayları ile işleri açıldı. Bu durum hakkında konuşan oto yıkamacı Fahri Toğrul, "Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte işlerimizde bir hareketlilik oluştu" dedi.

"Havaların ısınmasıyla birlikte gurbetçilerin de gelmesi ile işlerimizde artış olmasını bekliyoruz"

Sektörde haraketliliğin daha da artması için gurbetçilerin gelmesini beklediklerini anlatan Toğrul, "Kış sezonuyla kıyaslarsak işlerimiz yüzde 50 arttı diyebilirim. Sezonun gelmesiyle, havaların ısınmasıyla birlikte gurbetçilerin de gelmesi, düğün sezonunun açılmasıyla birlikte işlerimizde daha da artış olmasını bekliyoruz. Vatandaşlar geldikleri zaman genelde iç-dış yıkatıyorlar" diye anlattı.

"Vatandaşlar arabalarına su tutuyor, güneş altında da durunca kireç yapıyor"

Açıklamasında, sürücülerin jetonlu yıkama alanlarında araçlarını temizlerken kireç tehlikesiyle karşılaşabileceklerini anlatan oto yıkamacısı Fahri Toğrul, "Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte araba tozlanıyor, çamurlanıyor. Vatandaşlar bu "jeton hesabı" dediğimiz yerlerde tozu, çamuru gitsin diyerekten araçlarına su tutuyor. Bu da yazın, güneşin altında kaldığı zaman araç üzerinde hemen kireç yapıyor. Daha sonra bu kireç tekrar yıkadığınız zaman çıkmıyor; bunnun için ekstra bir uygulama yapmak gerekiyor" diye uyarılarda bulundu. - ESKİŞEHİR