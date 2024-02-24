Eskişehir'de Parçalı ve Az Bulutlu Hava Bekleniyor - Son Dakika
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Eskişehir'de Parçalı ve Az Bulutlu Hava Bekleniyor

Eskişehir\'de Parçalı ve Az Bulutlu Hava Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3.Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıya göre, Eskişehir genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadiseleri görülecek. Sıcaklık ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

24.02.2024 14:00
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Eskişehir'de Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3.Bölge Müdürlüğünün uyarısına göre kent genelinin parçalı ve az bulutlu olacağı belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3.Bölge Müdürlüğünün tahminlerine göre, bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadiselerinin görüleceği 1 ile 3 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi tahmininde bulundu. Ayrıca kent merkezinde sıcaklık 14 ile 15 derecelerde olurken ilçelerdeki en yüksek sıcaklık ise Mihalgazi ve Sarıcakaya 19 derece olduğunu belirtildi. En düşük sıcaklık ise Mahmudiye, Han ve Mihalıççık 13 derece olduğu tahmininde bulundu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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