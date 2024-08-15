Eskişehir\'de Perseid meteor yağmuru büyüledi

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Eskişehir'de Haadi Mousavi'nin, her yıl ağustos ayında gerçekleşen Perseid meteor yağmuru ile ilgili çektiği fotoğraflar görenleri büyüledi.

Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının ardında bıraktığı partiküllerin dünya atmosferine girmesi sonucunda oluşan Perseid meteor yağmuru, her yıl olduğu gibi bu ağustos ayında da dünyanın pek çok çok bölgesinden gözlemlendi. Meteor yağmurları arasından en dikkat çekeni olduğu bilinen Perseid meteor yağmuru Eskişehir'deki vatandaşlar tarafından seyredilirken, gökyüzündeki görsel şölen fotoğrafçı Haadi Mousavi tarafından ölümsüzleştirildi. Mousavi'nin Doğanlı Kale ve Gerdekkaya Anıt Mezarı gibi tarihi yerlerde çekmiş olduğu birbirinden güzel gökyüzü fotoğrafları görenlerin beğenisini kazandı. - ESKİŞEHİR