Eskişehir\'de \'S\' Plakalı Servis Araçlarına Önemli Uyarı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü yetkilileri, "S" plakalı servis araçlarının 2025 yılı çalışma ruhsatı ve servis aracı özel izin belgesi düzenlenmesi ile ilgili işlemlerin 4 Nisan 2025 tarihinde sona ereceğini hatırlatarak, servis aracı sahiplerini uyardı.

Eskişehir genelinde tahdit kapsamında bulunan "S" plakalı servis araçları ile kiralık "S" plakalı servis araçları ve ilçelere tahsisli "S" plakalı servis araçları ve özmal servis araçlarının Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği gereğince en geç 4 Nisan 2025 tarihine kadar çalışma ruhsatı ve servis aracı özel izin belgelerini almaları gerektiğini belirten yetkililer, belgeleri almayanlar hakkında Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri ve Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri tarafından işlem yapılacağını hatırlattı.

Servis aracı sahiplerinin 4 Nisan'a kadar Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü'nde gerekli işlemleri yaptırmaları gerekiyor. - ESKİŞEHİR