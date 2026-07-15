Eskişehir'de Sancak Koşusu Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir'de Sancak Koşusu Coşkusu

Eskişehir\'de Sancak Koşusu Coşkusu
15.07.2026 23:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 Temmuz etkinlikleri kapsamında düzenlenen Sancak Koşusu, milli sporcularla gerçekleşti.

Eskişehir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Sancak Koşusu, milli sporcuların katılımıyla büyük bir gurur ve coşkuyla gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik, Çarşamba günü saat 20.30'da başladı. Ulus Anıtı'ndan start alan Sancak Koşusu, güzergah olarak belirlenen Doktorlar Caddesi ve İki Eylül Caddesi üzerinden devam ederek Valilik Meydanı'nda son buldu. Etkinlikte sancağı gururla taşıyan 20 yaşındaki milli sporcu Edanur Tulum ve 17 yaşındaki milli sporcu Damla Altan, duygu dolu anlar yaşadı. Genç sporcular, 15 Temmuz'un anlam ve önemine dikkat çekerek bu anlamlı günde görev almaktan duydukları mutluluğu dile getirdiler.

"Sancak koşusunu yaptığım ve bayrağı taşıdığım için mutlu ve gururluyum"

Koşuda bayrağı taşıma onuruna erişen 20 yaşındaki ilk milli sporcu Edanur Tulum, 15 Temmuz'un kendilerinde bıraktığı derin üzüntüyü ve taşıdığı sancağın gururunu şu sözlerle ifade etti:

"15 Temmuz bizi çok derinden üzdü ve bu koşunun yapılması benim için anlamı hem duygusal hem de heyecanlı. Sancak taşıyacağım için mutluyum ve gururluyum. Bildiğim kadarıyla koşu mesafesi 200 metre civarında, oldukça düşük. Ben normalde 400 metre koşuyorum, bu benim için bir antrenman gibi düşünülebilir. Sancak koşusunu yaptığım ve bayrağı taşıdığım için çok mutlu ve gururluyum."

"Bugünün anlamını bu törenle beraber anacağız"

Etkinliğe katılan 17 yaşındaki bir diğer milli sporcu Damla Altan ise Eskişehirli gençlerin milli bayramlara ve özel günlere olan duyarlılığına vurgu yaptı. Heyecanlı olduğunu belirten Altan, "Heyecanlıyım, bugünün anlamını bu törenle beraber anacağız. Biz gençler olarak, zaten Eskişehirli gençler olarak böyle günlere, özel anlamlarına çok iyi şekilde sahip çıkıyoruz. Bugünün anlamını tören sayesinde gayet iyi şekilde anacağız inşallah" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etkinlikler, 15 Temmuz, Eskişehir, Politika, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de Sancak Koşusu Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yalova’da pet şişe içerisinde bulundu Değeri tam 5 milyon dolar Yalova'da pet şişe içerisinde bulundu! Değeri tam 5 milyon dolar
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tutuklandı Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tutuklandı
İşte Haluk Levent’in ilk ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım İşte Haluk Levent'in ilk ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım
İrade de bizim zafer de İstikbale yön veren gecenin 10. yılı İrade de bizim zafer de! İstikbale yön veren gecenin 10. yılı
Hasretle çıktıkları yol felaketle sonuçlandı: 3 ölü, 1 yaralı Hasretle çıktıkları yol felaketle sonuçlandı: 3 ölü, 1 yaralı
Haluk Levent’in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi

22:57
Galatasaray’da Icardi ile yollar ayrıldı
Galatasaray'da Icardi ile yollar ayrıldı
22:18
Haluk Levent’in o paylaşımı yeniden gündem oldu: Bana fazla güvenmeyin, her an satabilirim sizi
Haluk Levent’in o paylaşımı yeniden gündem oldu: Bana fazla güvenmeyin, her an satabilirim sizi
21:31
Haluk Levent, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Haluk Levent, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
20:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinsi FETÖ şebekesiyle mücadelede rehavete kapılmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinsi FETÖ şebekesiyle mücadelede rehavete kapılmayacağız
19:32
Ahbap soruşturmasında Sevda Kurt’un ifadesi: Haluk Levent 90 milyon lira dolandırdı
Ahbap soruşturmasında Sevda Kurt'un ifadesi: Haluk Levent 90 milyon lira dolandırdı
18:44
Bahçeli, futbolcu Merih Demiral’ı kabul etti
Bahçeli, futbolcu Merih Demiral'ı kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2026 23:35:57. #7.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Sancak Koşusu Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.