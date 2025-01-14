Eskişehir'de 'Şehir Paylaşmaktır' Uygulaması Yeniden Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Eskişehir'de 'Şehir Paylaşmaktır' Uygulaması Yeniden Başladı

Eskişehir\'de \'Şehir Paylaşmaktır\' Uygulaması Yeniden Başladı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, hayırseverler ve ihtiyaç sahiplerini buluşturan 'Şehir Paylaşmaktır' uygulamasını tekrar hayata geçiriyor. Bu uygulama, ekonomik kriz ve hayat pahalılığından etkilenen vatandaşlara umut olmayı hedefliyor. Hayırseverler, erzak kolileri alarak ihtiyaç sahiplerine destek olabilecek.

14.01.2025 13:08  Güncelleme: 13:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin örnek dayanışma uygulaması olan "Şehir Paylaşmaktır", hayırseverler ve ihtiyaç sahiplerini buluşturmaya tekrar başlıyor. Hayırseverlere seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak 'Şehir Paylaşmaktır' diyerek iyiliği, umudu ve bereketi çoğaltıyoruz. Dayanışmamız Türkiye'ye umut olsun." dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yıllardır sürdürdüğü ve veren el ile alan elin birbirini görmediği örnek dayanışma projesi "Şehir Paylaşmaktır" dayanışmasını tekrar hayata geçirdi. Ekonomik krizden ve hayat pahalılığından etkilenen vatandaşlara umut olacak uygulama kapsamında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi hayırseverlerin internet üzerinden satın alacağı erzak kolilerini gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. "Şehir Paylaşmaktır" kolisinin içeriğindeki ürünler Türkiye'nin dört bir yanından kooperatiflerle birlikte çalışan Büyükşehir Belediyesi Üretici Marketlerden temin edilecek. Kolinin içinde ise 5 kg buğday unu, 1 kg nohut, 1 kg fasulye, 1 kg kırmızı mercimek, 1 kg bulgur, 1 kg pirinç, 1 kg çay, 500 gram erişte, 500 gram makarna, 2 LT ayçiçek yağı, domates salçası bulunuyor.

"Şehir paylaşmaktır diyerek bereketi çoğaltıyoruz"

Hayırseverlere seslenen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Bu şehrin mayasında yardımlaşma, Yunus Emre'nin ruhundan gelen aşk ve sevgi vardır. Güzel bakan gözlerin, güzel gördüğü şehirdir burası. Şimdi güzellikleri çoğaltma zamanı. Birbirimize sımsıkı sarılmamız gereken bir dönemdeyiz. Yaşanan ekonomik kriz ve hayat pahalılığı toplumumuzda derin yaralar açtı. 'Şehir Paylaşmaktır' diyerek siz hayırseverlerden aldığımız güçle büyük bir iyilik zinciri oluşturuyoruz. Eskişehir'den başlayarak sesimizin ulaştığı herkesi bu zincirin halkası olmaya davet ediyorum. Bir elin verdiğini diğer elin görmeyeceği dayanışmamız Türkiye'ye umut olsun. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak bizler iyiliği, umudu ve bereketi çoğaltmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu iyilik zincirini Büyükşehir Belediyemize ait Üretici Marketlerimizle sağlayacağız. Marketlerimiz sayesinde hem şehrimizdeki hem de Türkiye'nin dört bir yanında bulunan yerel üreticilerimizi destekliyoruz. Üreticimizin kooperatifleşerek ürettiği, birbirinden güzel, lezzetli ve sağlıklı ürünleri satmak için ihtiyaçları olan pazar ihtiyacını karşılıyoruz. Marketlerimiz sayesinde üreticilerle tüketicileri buluşturarak dayanışmamızı güçlendiriyoruz." çağrısında bulundu.

Gıda kolisi almak isteyen yardımseverler, Eskişehirli üreticiler başta olmak üzere 35'in üzerinde üretici kooperatifinin tereyağından kurutulmuş meyveye, bakliyattan tarhanaya yüzlerce ürünün bulunduğu Büyükşehir Belediyesi Üretici Marketlerden bizzat giderek veya sehirpaylasmaktir.eskisehir.bel.tr internet adresi üzerinden 1.100 TL karşılığında 1 koli satın alım yapabiliyorlar. Satın alınan koliler Büyükşehir Belediyesi ekiplerince vatandaşlara ulaştırılacak. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de 'Şehir Paylaşmaktır' Uygulaması Yeniden Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:27 Sahte içki ölümleri sonrası İstanbul’da 63 işletme kapatıldı Sahte içki ölümleri sonrası İstanbul'da 63 işletme kapatıldı
06:41 Güney Kore devlet başkanı tutuklandı Güney Kore devlet başkanı tutuklandı
01:12 Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar
21:39 Küle dönen Los Angeles’ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir
19:34 Rusya’dan PKK’ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez
09:27 Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu
09:27 Sözleriyle gündem olan Mourinho’nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor
09:20 AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi
09:17 Fatih Terim’in takımında ayrılık Fatih Terim'in takımında ayrılık
08:57 Menzil Cemaati’nde taşlı sopalı inşaat kavgası Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası
08:55 Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak
08:42 Kostic’in pozisyonu penaltı mı değil mi Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti Kostic'in pozisyonu penaltı mı değil mi? Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
08:06 Edirne ve Kırklareli’nde okullara kar tatili Edirne ve Kırklareli'nde okullara kar tatili
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2025 08:03:09. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de 'Şehir Paylaşmaktır' Uygulaması Yeniden Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.