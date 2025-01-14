Eskişehir\'de \'Şehir Paylaşmaktır\' Uygulaması Yeniden Başladı

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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin örnek dayanışma uygulaması olan "Şehir Paylaşmaktır", hayırseverler ve ihtiyaç sahiplerini buluşturmaya tekrar başlıyor. Hayırseverlere seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak 'Şehir Paylaşmaktır' diyerek iyiliği, umudu ve bereketi çoğaltıyoruz. Dayanışmamız Türkiye'ye umut olsun." dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yıllardır sürdürdüğü ve veren el ile alan elin birbirini görmediği örnek dayanışma projesi "Şehir Paylaşmaktır" dayanışmasını tekrar hayata geçirdi. Ekonomik krizden ve hayat pahalılığından etkilenen vatandaşlara umut olacak uygulama kapsamında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi hayırseverlerin internet üzerinden satın alacağı erzak kolilerini gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. "Şehir Paylaşmaktır" kolisinin içeriğindeki ürünler Türkiye'nin dört bir yanından kooperatiflerle birlikte çalışan Büyükşehir Belediyesi Üretici Marketlerden temin edilecek. Kolinin içinde ise 5 kg buğday unu, 1 kg nohut, 1 kg fasulye, 1 kg kırmızı mercimek, 1 kg bulgur, 1 kg pirinç, 1 kg çay, 500 gram erişte, 500 gram makarna, 2 LT ayçiçek yağı, domates salçası bulunuyor.

"Şehir paylaşmaktır diyerek bereketi çoğaltıyoruz"

Hayırseverlere seslenen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Bu şehrin mayasında yardımlaşma, Yunus Emre'nin ruhundan gelen aşk ve sevgi vardır. Güzel bakan gözlerin, güzel gördüğü şehirdir burası. Şimdi güzellikleri çoğaltma zamanı. Birbirimize sımsıkı sarılmamız gereken bir dönemdeyiz. Yaşanan ekonomik kriz ve hayat pahalılığı toplumumuzda derin yaralar açtı. 'Şehir Paylaşmaktır' diyerek siz hayırseverlerden aldığımız güçle büyük bir iyilik zinciri oluşturuyoruz. Eskişehir'den başlayarak sesimizin ulaştığı herkesi bu zincirin halkası olmaya davet ediyorum. Bir elin verdiğini diğer elin görmeyeceği dayanışmamız Türkiye'ye umut olsun. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak bizler iyiliği, umudu ve bereketi çoğaltmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu iyilik zincirini Büyükşehir Belediyemize ait Üretici Marketlerimizle sağlayacağız. Marketlerimiz sayesinde hem şehrimizdeki hem de Türkiye'nin dört bir yanında bulunan yerel üreticilerimizi destekliyoruz. Üreticimizin kooperatifleşerek ürettiği, birbirinden güzel, lezzetli ve sağlıklı ürünleri satmak için ihtiyaçları olan pazar ihtiyacını karşılıyoruz. Marketlerimiz sayesinde üreticilerle tüketicileri buluşturarak dayanışmamızı güçlendiriyoruz." çağrısında bulundu.

Gıda kolisi almak isteyen yardımseverler, Eskişehirli üreticiler başta olmak üzere 35'in üzerinde üretici kooperatifinin tereyağından kurutulmuş meyveye, bakliyattan tarhanaya yüzlerce ürünün bulunduğu Büyükşehir Belediyesi Üretici Marketlerden bizzat giderek veya sehirpaylasmaktir.eskisehir.bel.tr internet adresi üzerinden 1.100 TL karşılığında 1 koli satın alım yapabiliyorlar. Satın alınan koliler Büyükşehir Belediyesi ekiplerince vatandaşlara ulaştırılacak. - ESKİŞEHİR