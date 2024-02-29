Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi tarafından Sivil Savunma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte birçok arama kurtarma ekibi bir araya geldi.
Tepebaşı Belediyesi tarafından Sivil Savunma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda düzenlenen etkinliğe Tepebaşı Belediye başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra AFAD, DAK, TAK, OBAK, AKUT, Büyük Ayı, GEA ve ESKİ ekip ve temsilcileri katıldı. Düzenlenen etkinlikte, ekip koordinatörleri, 6 Şubat depremlerinde yapılan çalışmalardan ve buna benzer yaşanacak felaketlerde ne gibi çalışmaların yapılması gerektiğine ilişkin bilgiler verdi. Ayrıca Tepebaşı Belediyesi ekipleri, hem takım çalışmalarını güçlendirecek hem de motivasyonlarını sağlamaları amacıyla takım çalışması ve motivasyon aktivitesi gerçekleştirdi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Yerel › Eskişehir'de Sivil Savunma Günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da MHP Genel Merkez Yönetim Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Ekonomik sorunların üstesinden gelinecektir. Emeklilerimizin çağrıları haksız değildir, gerekli iyileştirmeler cömertçe yapılacaktır" dedi.
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara, haklarına yapılan ihanet haberlerine acımadı.
Oyuncu Pınar Altuğ Atacan, 31 Mart yerel seçim öncesi sokakların parti bayraklarıyla donatılmasına isyan ederek "Bayraklara harcanan parayla deprem bölgesindeki eksikler tamamlansın" dedi.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Trabzonspor ile Başakşehir arasında oynanan maçta, Onuachu'nun kolunda ezilme ve kısmi kırık olduğu tespit edildi. Bordo-mavililer yayınladıkları bir videoyla hem sakatlığı açıkladı hem de gönderme yaptı.
2017 yılında Müge Anlı'nın programına konuk olan Kazım Şehirali'nin hayatı Tuzla Belediyesi'nin desteğiyle değişti. Bugün ekibini Tuzla'ya gönderen Anlı, Kazım'ın yaşadığı evi ve belediye ekiplerinin verdiği hizmetleri görünce mest oldu. Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya teşekkür eden Anlı, "Biz de Tuzla'ya taşınalım. Keşke bizim de orada evimiz olsa" dedi. Müge Anlı, 2017 yılında programına konuk olan Kazım Şehirali isimli gencin hayatını değiştirdi.
AK Parti Aydın mitinginde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Darbe hevesinde olanlar varsa karşılaşacakları en hafif gerçek 15 Temmuz olacaktır. Milletiyle, ordusuyla, duruşuyla artık bambaşka bir Türkiye var. Artık bu milletin, kendi iradesini hiçe sayanlara tahammülü kalmamıştır" dedi.
Türkiye'nin dev süt ve süt ürünleri üreticisi Sel Süt'ün iflas etmesinin ardından küresel kriz bir firmaya daha bayrak çektirdi. Bursa İnegöl'de 4000 metrekarelik tesis içinde faaliyet gösteren ve 34 ülkeye ihracat yapan tekstil devi Armes Home, ekonomik zorluklarla karşılaşarak konkordato ilan etti.
Türk Polis Teşkilatı'nın şeffaflığını artırmak için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2025 yılında polis memurlarına yaka kamerası takılacağını duyurdu. Yaka kamerası, polis ile vatandaş arasındaki konuşmaları kayıt altına alacak ve görüntüler merkezden izlenebilecek. Ayrıca, yüz tanıma sistemi sayesinde şüpheliye anında müdahale edilebilecek. Bu uygulama ile asılsız iddialar ve iftiralar ortadan kalkacak.
Son dönemde Türkiye'de et fiyatlarında yaşanan artış hız kesmeden devam ederken, yaşanan fiyat artışları Rekabet Kurumu'nu da harekete geçirdi. 11 firmanın bir olup fiyatları artırdığını tespit eden Rekabet Kurumu, bu firmalara ulaşarak cezai işlem uyguladı. Gelişmeyle ilgili değerlendirmede bulunan Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Yardımcı, "Bunu öyle bir anda yaptılar ki sanki sistemi tıkamak için, 1 ay kaldı seçime. Et, piyasanın dengesini bozuyor" dedi.
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