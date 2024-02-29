Eskişehir\'de Sivil Savunma Günü etkinliği düzenlendi

Yerel

Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi tarafından Sivil Savunma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte birçok arama kurtarma ekibi bir araya geldi.

Tepebaşı Belediyesi tarafından Sivil Savunma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda düzenlenen etkinliğe Tepebaşı Belediye başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra AFAD, DAK, TAK, OBAK, AKUT, Büyük Ayı, GEA ve ESKİ ekip ve temsilcileri katıldı. Düzenlenen etkinlikte, ekip koordinatörleri, 6 Şubat depremlerinde yapılan çalışmalardan ve buna benzer yaşanacak felaketlerde ne gibi çalışmaların yapılması gerektiğine ilişkin bilgiler verdi. Ayrıca Tepebaşı Belediyesi ekipleri, hem takım çalışmalarını güçlendirecek hem de motivasyonlarını sağlamaları amacıyla takım çalışması ve motivasyon aktivitesi gerçekleştirdi. - ESKİŞEHİR