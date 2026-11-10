Eskişehir\'de Sivrihisar ve Günyüzü\'deki din görevlilerine tecrübe paylaşımı yapıldı

Eskişehir'in Sivrihisar ve Günyüzü ilçelerinde görev yapan din görevlilerine yönelik Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Toplantı Salonu'nda tecrübe paylaşım programı gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın açılış konuşmalarını İlçe Müftüsü ve Eskişehir İl Müftü Yardımcısı Sacit Ekerim yaptı. Etkinliğe konuşmacı olarak katılan İrşad Hizmetleri Daire Başkanı Ahmet Ünal ile Uzman İmam Hatipler Bünyamin Açıl ve İlyas Şahan, görev yaptıkları alanlarda hayata geçirdikleri örnek projeleri ve sahada edindikleri deneyimleri din görevlileriyle paylaştı.

Programda din hizmetlerinin sahada daha etkin yürütülmesi ve mesleki tecrübelerin aktarılması konuları ele alınırken, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından toplantı tamamlandı.