Eskişehir'de hava sıcaklıklarının artmasıyla sokak müzisyenleri ilgi topluyor - Son Dakika
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Eskişehir'de hava sıcaklıklarının artmasıyla sokak müzisyenleri ilgi topluyor

Eskişehir\'de hava sıcaklıklarının artmasıyla sokak müzisyenleri ilgi topluyor

Eskişehir'de hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte kent merkezinde daha sık görülmeye başlanan sokak müzisyenleri, hem vatandaşların hem de turistlerin ilgisini çekiyor. Kış aylarında kalın giysilerle müzik yapmak zorunda kalan müzisyenler, hava sıcaklıklarının yükselmesiyle daha fazla çalışma imkanı buldu. Günün büyük bir bölümünü konserler vererek geçiren müzisyenler, bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedilerek sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Ayrıca, son günlerde Eskişehir'e gelen turist sayısının artması da müzisyenlerin yüzünü güldürdü.

27.04.2024 10:39
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Eskişehir'de hava sıcaklıklarının artması sonrası kent merkezinde daha sık görülmeye başlanan sokak müzisyenleri hem vatandaşların hem de turistlerin ilgisini topluyor.

Kış aylarının soğuk geçmesi nedeniyle kalın giysilerle vatandaşların karşısına çıkmaya çalışan ve bazı günler mesai yapamayan sokak müzisyenleri hava sıcaklıklarının artmasıyla daha fazla çalışmaya başladı. Günün büyük bir bölümünü konserler vererek geçiren müzisyenler ilgi odağı olurken, bazı vatandaşlar sanatçıları cep telefonu kameraları ile kayıt altına alarak sosyal medya hesaplarından paylaştı. Ayrıca, son günlerde Eskişehir'e gelen turist sayısının artması da ekmek parasını sanatla kazanmaya çalışan müzisyenlerin yüzünü güldürdü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de hava sıcaklıklarının artmasıyla sokak müzisyenleri ilgi topluyor - Son Dakika

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