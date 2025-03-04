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Eskişehir'de sokak ortasında erkek cesedi bulundu

Eskişehir'de 54 yaşındaki adamın sokak ortasındaki şüpheli ölümü

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de 54 yaşındaki bir adam sokak ortasında ölü bulundu.

Olay, saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yenibağlar Mahallesi Tanyolu Sokak üzerinde bir vatandaş parkın yanında hareketsiz yatan bir erkek şahıs gördü. Şahsın durumundan endişelenen vatandaş, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Şahsın ölümü şüpheli olarak değerlendirildi

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrollerde, şahsın kimliğinin üzerinde olmadığı görüldü. Polisin çalışmaları sonucunda, şahsın isminin H.K. ve 54 yaşında olduğu tespit edildi. Belediye tabibinin yaptığı incelemenin ardından, şahsın ölümünün şüpheli olarak değerlendirildiği öğrenildi. Olay yeri ekiplerinin yaptığı çalışmalarının ardından şahsın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Eskişehir Şehir Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Burada yapılacak otopsinin ardından ölüm nedeninin belli olacağı öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.