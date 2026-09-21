Eskişehir'de sonbahara rağmen kilosu 100-200 TL olan çilek 1 saatte tükeniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir'de sonbahara rağmen kilosu 100-200 TL olan çilek 1 saatte tükeniyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir\'de sonbahara rağmen kilosu 100-200 TL olan çilek 1 saatte tükeniyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de sonbahar mevsimi başlamasına rağmen pazar tezgahlarında kilosu 100-200 TL arasında satılan çilek, vatandaşların ilgisini görüyor. Pazarcı esnafı, tezgaha gelen çileğin yaklaşık 1 saat içinde tamamen bittiğini aktardı.

Eskişehir'de sonbahar başlamasına rağmen pazar tezgahlarında kilosu 100-200 TL'ye satışa sunulan çileğe vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Eylül ayının sonlarına yaklaşılmasıyla birlikte Eskişehir'de sonbahar mevsimi başladı. Yaz mevsiminin bitmesiyle pazar tezgahlarındaki çeşitler değişirken, halen satışa sunulan çilek ilgi gördü. Normal şartlarda nisan, mayıs ve haziran ayının meyvesi olarak bilinen çileğin kilosu şu anda 100-200 TL arasında satışa sunuluyor. Pazarcı esnafı İsa Yamaç, satışların yoğun olduğunu ve çilek tezgaha gelir gelmez yaklaşık 1 saat içerisinde tamamen bittiğini söyledi.

Kaynak: İHA
EskişehirEkonomiGüncelYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, “Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz“ dedi Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, "Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi
Savaşın ortasında tarihi ziyaret Pezeşkiyan New York’a gidiyor, ABD’den ilginç yasak Savaşın ortasında tarihi ziyaret! Pezeşkiyan New York'a gidiyor, ABD'den ilginç yasak
Başkentte 7 günlük narkotik mesaisi Kilolarca uyuşturucu madde, onlarca gözaltı ve tutuklama Başkentte 7 günlük narkotik mesaisi! Kilolarca uyuşturucu madde, onlarca gözaltı ve tutuklama
Dünya basını, Muhammed Salah’ın şovunu konuşuyor: Galatasaray’ı yerle bir etti Dünya basını, Muhammed Salah'ın şovunu konuşuyor: Galatasaray'ı yerle bir etti
Rize Pazar’da tedbir amaçlı 40 civarı ev boşaltıldı Çatısı çöken evdeki aile camdan çıkıp kurtuldu Rize Pazar'da tedbir amaçlı 40 civarı ev boşaltıldı! Çatısı çöken evdeki aile camdan çıkıp kurtuldu
Galatasaray, Süper Lig’de son 60 yılın en kötü savunma başlangıcını yaptı Galatasaray, Süper Lig'de son 60 yılın en kötü savunma başlangıcını yaptı
11:08
Amedspor’un koreografisinde ne yazıyor İşte o cümlenin anlamı
Amedspor'un koreografisinde ne yazıyor? İşte o cümlenin anlamı
10:56
Derbide Arda Güler’i çıldırtan an Vinicius Junior resmen düşman gibi davranıyor
Derbide Arda Güler'i çıldırtan an! Vinicius Junior resmen düşman gibi davranıyor
10:25
Spor salonunda skandal Duş alırken kafasını kaldıran kadın, üzerini giyinip polisi aradı
Spor salonunda skandal! Duş alırken kafasını kaldıran kadın, üzerini giyinip polisi aradı
10:23
Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında ikinci dalga: 72 kişi gözaltında, 30 şirkete kayyum atandı
Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında ikinci dalga: 72 kişi gözaltında, 30 şirkete kayyum atandı
10:20
Fenerbahçe, Eyüpspor’u 8-0 yenerek ligdeki en farklı galibiyetini aldı
Fenerbahçe, Eyüpspor'u 8-0 yenerek ligdeki en farklı galibiyetini aldı
10:11
Tartışma yaratan görüntü: Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen kumarhanede
Tartışma yaratan görüntü: Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen kumarhanede
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2026 11:43:37. #.0.3#
SON DAKİKA: Eskişehir'de sonbahara rağmen kilosu 100-200 TL olan çilek 1 saatte tükeniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement