Eskişehir\'de Suça Sürüklenen Çocuklar için Film Gösterimi

Eskişehir'de suça sürüklenen çocuklar için 23 Nisan kapsamında film gösterimi düzenlendi.
Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla suça sürüklenen çocuklar için bir etkinlik düzenledi. Eskişehir İl Halk Kütüphanesi Sinema Salonu'nda gerçekleştirilen film gösteriminde, eğitici ve eğlendirici bir animasyon filmi izletildi. Etkinlik, çocukların sosyal gelişimine katkı sağlamayı amaçladı. - ESKİŞEHİR
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