Eskişehir\'de Sünnetlik Satışlarında Düşüş Yaşanıyor

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Eskişehir'de esnaf olan Tamer Öztürk, sünnetlik satışlarında düşüş olduğunu kışın satışlarının daha hareketli olduğunu ifade etti.

Sünnet düğünü hazırlıklarına başlayan ebeveynler alışverişlerini bütçelerine uygun gerçekleştirirken esnaf bu sene sünnetlik satışlarının oldukça az olduğunu dile getirdi. Esnaf Öztürk, sünnet düğünü sezonunun açılmasına rağmen sünnetlik satışlarının az olduğunu, vatandaşların kışın sünnetlikleri indirimdeyken almayı tercih ettiğini belirtti.

Masraflardan dolayı insanların her zaman sünnetlik tercih etmediğini belirten Öztürk, "6 yıldır bu işle uğraşıyorum. Normalde bayağı yoğun geçer şu anda biraz durgunluk var. Masraflardan dolayı artık insanlar kaçınıyor biraz. Kışın ürünlerimiz daha uygun olduğu için daha çok satılıyor. Değişim garantisi olunca insanlar çekinmeden alabiliyorlar. Genel olarak bu sezon bir durgunluk mevcut. Sünnetlik fiyatlarımız bin lira ile 12 bin lira arasında değişiklik gösteriyor. Vatkalı, pelerinli ve kaftanlı modellerimiz mevcut. Sonuçta sünnetlik bir kere giyilen bir şey bu yüzden bazı aileler kadife yakalı takımları da tercih ediyorlar. Takım elbisenin üzerine pelerin kiralamak ailelere daha ergonomik geliyor. Zayıf çocuklarda pelerin modeller tercih edilirken, kilolu çocuklarda kaftan model tercih ediliyor" diye konuştu. - ESKİŞEHİR