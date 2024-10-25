Eskişehir'de Şüpheli Paketten Poşet Çıktı - Son Dakika
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Yerel

Eskişehir'de Şüpheli Paketten Poşet Çıktı

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde şüpheli paket alarmı sonrası poşetler bulundu.

25.10.2024 00:49
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Eskişehir'de şüpheli paketten poşet çıktı

ESKİŞEHİR - Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde polis ekiplerini alarma geçiren şüpheli paketin içeresinden çok sayıda poşet çıktı.

Organize Sanayi Bölgesi 15'inci Cadde üzerinde fark edilen şüpheli bir paket ekipleri harekete geçirdi. Organize Sanayi Bölgesi güvelik görevlilerince caddeye giriş ve çıkışlar kapatılırken, bomba uzmanı polis ekiplerce paket incelendi. Ayrıca muhtemel bir probleme müdahile için itfaiye ekipleri bölgede hazır bulunduruldu. İncelemelerin ardından, ekiplerce açılan şüpheli paketin içerisinden çok sayıda poşet çıktı. Polis ekiplerince bir problemin olmadığının anlaşılmasının ardından cadde trafiğe açıldı.

Kaynak: İHA

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