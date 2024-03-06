Eskişehir'de 'Teknoloji ile Güçlenen Kadınlar' etkinliği düzenlendi

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Eskişehir'de gerçekleştirilen 'Teknoloji ile Güçlenen Kadınlar' etkinliğinin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, "Kadınların güçlenmelerine, hak ve çıkarlarının korunmasına yönelik kalıcı çözümler üretilmeli. Kadınlar ile teknoloji arasındaki bağlar mutlaka güçlenmeli" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi tarafından düzenlenen 'Teknoloji ile Güçlenen Kadınlar' etkinliği, açılış konuşmalarıyla başladı.

Paneller, söyleşiler, eğitimler, kariyer fırsatları ve başarı hikayelerinin paylaşıldığı, Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı'nda (Opera) gerçekleştirilen etkinliğin açılışında konuşan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, şunları söyledi:

"Kadınların güçlenmelerine, hak ve çıkarlarının korunmasına yönelik kalıcı çözümler üretilmeli. Yeni istihdam alanları, yeni olanaklar yaratılmalı. Aynı şekilde haklarının gelişmesi, toplumda hak ettiği yeri tam olarak alabilmesi için kadınların güçlenmesi gerekir. Kendi haklarını kendileri koruyabilmeli. Günümüz teknoloji çağı. İnanılmaz bir hızla ilerliyor. Kadın ile teknoloji arasındaki bağ güçlendirilmeli. Çünkü bu alanda beden gücü değil, zekanın ve aklın gücü, hayal kurabilmenin gücü kullanılıyor. Öyle inanıyorum ki kadın erkekten çok daha zekidir, sabır eşiği daha yüksektir. Teknolojiyi, erkek egemen alandan çok daha insanlık için kullanabilirler. Çünkü annelik içgüdüleri vardır. Bu içgüdü onlara, her birini bir kadının doğurduğu insanlara kötü davranmayı önler. Şimdiden 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü de tebrik ediyorum."

Elektrik Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Başkanı Ahmet Şakar da etkinliğin çok önemli bir yol gösterici olacağına vurgu yaptı.

Alanında uzman isimlerin 'Şehir Hayatı ve Teknoloji', 'Dünyada Teknoloji ve Startuplar', 'Blockchain ve Regülasyonlar', 'Dijital Dünyada Siber Güvenlik ve Sosyal Mühendislik', 'Yapay Zeka ve Girişimciliğin Geleceği' gibi birçok başlıkta sunumlar yaptığı etkinlik, kapanış programı ile tamamlanacak.

Yoğun ilgi gören etkinlikte, Eskişehir'in ilk kadın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce de deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.