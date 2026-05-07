Eskişehir'de Trafik Haftası Etkinlikleri - Son Dakika
07.05.2026 12:54
Vali Yılmaz, alkol gözlüğü ile futbol oynayarak alkollü araç kullanımının tehlikesine dikkat çekti.

Eskişehir'de Trafik Haftası sebebi ile bir dizi etkinlik düzenlenirken, Vilayet Meydanı'ndaki standları gezen Vali Erdinç Yılmaz, trafik kazalarına dikkat çekmek için alkol gözlüğü takıp önündeki futbol topunu kaleye göndermede hayli zorlanarak önemli bir mesaj verdi.

Etkinlikler çerçevesinde meydana, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı, Eskişehir İtfaiyesi, AFAD İl Müdürlüğü, Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından stant kuruldu. Standları gezen ve bilgi alan Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğünce alana getirilen alkol gözlüğünü denedi. Gözlüğü takıp önündeki futbol topunu kaleye göndermeye çalışan Erdinç Yılmaz, ilk denemesinde topa tam anlamıyla vuramadı. İkinci denemesinde ise topu ıskaladı. Bu şekilde alkollü araç kullanmanın tehlikesine dikkat çeken Vali Yılmaz, daha sonra polis ve jandarma tarafından bahse konu yere çocuklar için kurulan ve trafik kurallarını dört tekerlekli bisikletlerle miniklere öğreten simülasyon alanını inceleyip bilgi aldı. Erdinç Yılmaz, Emniyet İl Müdürlüğü tarafından çocuklar için hazırlanan Hacivat Karagöz perde oyununu miniklerle birlikte izledi. Erdinç Yılmaz, valilik binasında trafik polisi ve trafik jandarmasına başarı belgelerini de takdim etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

