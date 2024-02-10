Eskişehir\'de trafik kazasında hayatını kaybeden Doç.Dr. Filiz Bayrakçı Karel ve kızı Yağmur Karel son yolculuklarına uğurlandı

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Eskişehir'de dün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Doç.Dr. Filiz Bayrakçı Karel ve kızı Yağmur Karel, son yolculuklarına uğurlandı.

Odunpazarı ilçesi Zümrüt bulvarında dün sabah saatlerinde meydana gelen kazada aracı su kamyonu ile çarpışan Doç.Dr. Filiz Bayrakçı ve yanında bulunan kızı Yağmur Karel hayatını kaybetti.Meydana gelen kazada hayatını kaybeden Filiz Bayrakçı ve kızı Yağmur Karel için Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde tören düzenlendi. Törende konuşan ESTÜ Rektörü Adnan Özcan, "Çocuğumuzun vefat etmesi ayrı bir üzüntü. Ama bugün itibariyle şunu söyleyebilirim; gerçekten ESOGÜ (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi), başta rektör olmak üzere tüm tıp fakültesi çalışanlarına özellikle teşekkür etmemiz gerekiyor. Çok gayret ettiler, çok uğraştılar dün. İnanılmaz derecede çaba gösterdiler. Ama olmadı. Hepimizin başı sağ olsun. Allah, yattığı yerde dinlendirsin. Yakınlarına çok sabırlar diliyorum. Yani çok bir şey söyleyecek durumda değiliz. Aslında çok daha uzun konuşmak istemem. Konuşulacak gibi değil. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen anma töreninin ardından Filiz Bayrakçı Karel ve kızı Yağmur Karel'in cenazesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Uygulama Camii'ne getirildi. Burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından anne kızı gözyaşları arasında toprağa verildi. - ESKİŞEHİR