Eskişehir\'de Tren Garında Uyuyan Kedi Görenleri Gülümsetti

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Eskişehir'de dışarıdaki sokak gürültüsünden kaçarak tren garında yattığı oturağın üzerinde derin bir uyku çeken sevimli kedi görenleri gülümsetti.

Hoşnudiye Mahallesindeki bir sokak kedisi dışarıdaki yoğun araç sesinden kaçarak uyumak için Eskişehir Tren İstasyonu'na sığındı. Gardaki oturağın üzerine yatan kedi derin uykuya girerek dakikalarca yerinden kalkmadı. Sevimli kedi aynı zamanda vatandaşların ilgi odağı olurken, hem yolcular hem de gar yetkilileri bir an olsun onun uykusunu bölmedi. Uykucu kedi en çok çocukların dikkatini üzerine çekerken, vatandaşlar o anları cep telefonu kameraları ile kayıt altına alıp sosyal medya hesaplarından paylaştı. - ESKİŞEHİR