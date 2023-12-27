Eskişehir\'de Vatandaşlar Botlarını Yeniletmek İçin Ayakkabıcılara Yöneliyor

Eskişehir'de soğuk havaların etkisini göstermesinin ardından vatandaşlar botlarını yeniletmek için ayakkabıcılara ilgi göstermeye başladı.

Kış mevsiminin gelmesiyle soğuk hava etkisini göstermeye başladı. Eskişehir'de yazlık ayakkabılarını raflara kaldırmaya başlayan vatandaşlar, yıpranan kışlık botlarını tamir ettirmeye başladı. Yaklaşık 30 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan esnaf İbrahim Aytaç, son yıllarda ayakkabılarını tamir edenlerin sayısının arttığını ancak bu yıl tamir ettirmeyerek yıpranmış botları o şekilde giyenlerin sayısının da çok olduğunu söyledi. Kar ve yağmur yağışı artınca hareketliliğin daha da artacağını ifade eden Aytaç, "Yeni ayakkabı almak istemeyen vatandaşlar bot tamiri yaptırmaya yöneldi ama bazı vatandaşların ekonomik sebeplerle tamir işlemini de yaptırmadığını görebiliyoruz. Yani bazı vatandaşlar tamir işlemi yaptırmadığı için yırtık ayakkabıları giymeye devam ediyor. Kış geldiği için yakın zamanda yağmur ve kar yağışı bekliyoruz, o zaman vatandaşların talep göstereceğini ve yoğunluğun artacağını düşünüyoruz. Tamir işleminin fiyatları 50-60 lira arasında değişiyor, ortalama bir ayakkabının bin ila bin 500 lira civarında olduğunu düşünürsek vatandaşların ayakkabılarını tamir ettirmesini öneririm. Her zaman söylediğimiz gibi kışlık ya da yazlık fark etmez, ayakkabıların bakımları yapıldığı zaman kullanım süresi daha fazla olur. Kışa girdiğimiz için yazlık ayakkabılar uzun bir süre kullanılmayacak, bu ayakkabıların da bakıma getirilmesi gerekiyor. En azından bakımları yapılıp, gelecek yıl daha sağlam giyilebilir" dedi. - ESKİŞEHİR