Eskişehir\'de Voleybol Maçı İçin Dev Ekran

AK Parti Eskişehir Başkanı Gürhan Albayrak, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın İtalya ile oynayacağı maç için dev ekran kurulacağını duyurdu.

2025 Milletler Ligi'nde oynayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, bugün İtalya ile karşı karşıya gelecek. AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, saat 20.00'da gerçekleşecek heyecanlı karşılaşma için Dede Korkut Parkı'nda dev ekran kurulacağını açıkladı. Başkan Albayrak'ın sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamada, "A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 2025 Milletler Ligi'nde İtalya ile oynayacağı karşılaşmayı dev ekranda hep birlikte izleyelim" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR