Eskişehir\'de Yağmurda Hazırlıksız Yakalananlar

Eskişehir'de yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kendilerini korumak için dükkan ve bina saçaklarının altına sığındı.

Sabah saatlerinde başlayan ve kısa süre içinde sonra eren yağmura şehir sakinlerinin çoğu hazırlıksız yakalandı. Ancak bazı vatandaşlar ile mont ve şapka ile görüntülendi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ise kendilerini çevredeki dükkan ve bina saçaklarının altına attı. Bazı vatandaşlar ise yağmuru umursamadan yollarına devam ettiler. - ESKİŞEHİR