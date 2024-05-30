Eskişehir'de Yaprağı Yenen Sebzelerde Kalıntıyla Mücadele Eylem Planı Devam Ediyor - Son Dakika
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Eskişehir'de Yaprağı Yenen Sebzelerde Kalıntıyla Mücadele Eylem Planı Devam Ediyor

Eskişehir\'de Yaprağı Yenen Sebzelerde Kalıntıyla Mücadele Eylem Planı Devam Ediyor

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen eğitim çalışmaları kapsamında Mihalgazi İlçesi'nde üreticilere bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Üreticilere kaliteli ve ilaç kalıntısı bulunmayan ürün yetiştirme konusunda bilgi verildi ve zararlı organizmalarla mücadele kitapçığı dağıtıldı.

30.05.2024 16:16
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Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce, Eskişehir'de yürütülen "Yaprağı Yenen Sebzelerde Kalıntıyla Mücadele Eylem Planı" kapsamında eğitim çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitkisel Şube Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Mühendisleri Esra Emir ve Davut Uysal tarafından Mihalgazi İlçesi Sakarılıca Mahallesinde üreticilere yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Üretimde kaliteli ve ilaç kalıntısı bulunmayan ürün elde edilmesi, kalıntı sorununun çözümü için üreticilerin bilgi ve tecrübesinin arttırılması ile sağlıklı, güvenilir ve kontrollü ürün yetiştirilmesi amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik olarak yaprağı yenen sebzelerde bitki hastalık ve zararlıları için Biyoteknik Mücadele konuları hakkında üreticilere bilgi verildi. Toplantıda üreticilere Tarım ve Orman Bakanlığı'nca hazırlanan yaprağı yenen sebzelerde zararlı organizmalarla mücadele kitapçığı dağıtıldı. Toplantı bitiminde "Yaprağı Yenen Sebzelerde Kalıntıyla Mücadele Eylem Planı" kapsamında yaprağı yenen sebzelerde biyoteknik çalışmaların yapılacağı demonstrasyon alanlarında sarı- mavi yapışkan tuzaklar yerleştirildi. Bu tuzaklar, Mihalgazi ilçesinde üreticilerin seralarına takıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Mihalgazi, Eskişehir, Tarım, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de Yaprağı Yenen Sebzelerde Kalıntıyla Mücadele Eylem Planı Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Yaprağı Yenen Sebzelerde Kalıntıyla Mücadele Eylem Planı Devam Ediyor - Son Dakika
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