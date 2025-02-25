Eskişehir'de Yaşlı Bakım Merkezi Semt Polikliniği Oluyor - Son Dakika
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Eskişehir'de Yaşlı Bakım Merkezi Semt Polikliniği Oluyor

Eskişehir\'de Yaşlı Bakım Merkezi Semt Polikliniği Oluyor

Lütfü Yüksel Yaşlı Bakım Merkezi'nde bulunan dört odalı alan, Semt Polikliniği olarak dönüşüm sürecine giriyor. Koca Çınarlar Derneği, İl Sağlık Müdürlüğü ile iş birliği yaparak Vadişehir Mahallesi'ne sağlık hizmeti sunmayı hedefliyor.

25.02.2025 15:38  Güncelleme: 15:40
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Lütfü Yüksel Yaşlı Bakım Merkezi'nde bulunan üç doktor odası ve bir bakım odası olmak üzere dört odadan oluşan alan Semt Polikliniği olmak için bekliyor.

Vadişehir Mahallesi'nde Odunpazarı Belediyesi tarafından işletmesi yapılan Lütfü Yüksel Yaşlı Bakım Merkezi içerisinde bulunan ve ayrı girişi olan yaklaşık dört odalı alan Semt Polikliniği'ne dönüştürülmek üzere hazır olarak bekletiliyor. İl Sağlık Müdürlüğü ile ilgili görüşmelerin devam ettiği öğrenilen alan hakkında konuşan Koca Çınarlar Derneği Başkanı Figen Kahya, alanın tüm mahalleye hizmet vereceğini söyledi. Yaşlı Bakım Merkezi'nde bulunan yaşlıların yanı sıra, Vadişehir'e hizmet verilmesi için düşünülen Semt Polikliniği için görüşmelerini sürdüğünü söyleyen Kahya, "Bizler girişi ayrı olan vatandaşların rahatlıkla kullanabileceği bu alana Sağlık İl Müdürlüğümüz ile birlikte iş birliği yaparak semt polikliniğine çevirmek istiyoruz. Burada 112 komuta merkezine ait bir ambulansın olması, üç doktorun hizmet vermesi ve müdahale odaların olması baktığınız zaman büyük bir şans. Bizler de bu şansı değerlendirerek ilerleyen zamanda Alzheimer merkezinin de açılacağını düşünerek geleceğe yönelik bir çalışma yapıyoruz. İlerleyen günlerde ümit ediyoruz ki bir anlaşma sağlanarak burada Semt polikliniğimizi açmış olacağız" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de Yaşlı Bakım Merkezi Semt Polikliniği Oluyor - Son Dakika

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