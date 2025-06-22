Eskişehir\'de YKS AYT Sınavına Yetişemeyen Öğrenciler Panik Yaşadı

Eskişehir'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) son anda yetişen bazı öğrencilerin panik yaşadığı görüldü.

Ülke genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de öğrenciler hayallerindeki üniversiteye girmek için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ter dökmeye başladı. İki oturumdan oluşan YKS'de bugün ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi gerçekleştirildi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde kaydedilen görüntülerde başlama saati 10.15 ve son giriş saatinin 10.00 olduğu sınavda öğrencilerden genelinin erkenden gelip salonlarda yerlerini alırken, bazıları ise sınava son saniyelerde koşarak yetişti. Diğer yandan veliler sınava giren çocukları için dua etti. Buna ek olarak duygulanan bazı velilerin ise gözleri yaşardı. Sınav başladığı esnada, görevliler velileri okul binası etrafından uzaklaştırdı. - ESKİŞEHİR