Eskişehir\'de su baskını sebebiyle itfaiye gece boyu sahadaydı

Eskişehir'in bazı yerlerinde yoğun yağış sonucunda su baskınları olması sebebiyle itfaiye ekipleri, gece boyunda sahada çalıştı.

Eskişehir genelinde dün sağanak yağışlar etkili oldu. Çifteler ve Sivrihisar ilçelerinde yoğun olan yağış, su baskınlarına yol açtı. Yağıştan olumsuz etkilenen vatandaşların yardımına Büyükşehir Belediyesi (EBB) İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri koştu. İtfaiye ekipleri, gece boyunca sahada çalışmalar yürüttü. - ESKİŞEHİR