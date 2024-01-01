Eskişehir\'de İl Müftülüğünce 2024 yılının ilk sabah namazı buluşması düzenlendi

Eskişehir'de İl Müftülüğünce 2024 yılının ilk sabahı sabah namazı buluşmasına yüzlerce vatandaş ilgi göstererek ibadetlerini gerçekleştirdi.

Odunpazarı ilçesinde bulunan Reşadiye Camii'nde yeni yılın ilk sabah namazı buluşması gerçekleştirildi. Programa çok sayıda vatandaşın yanı sıra İl Müftüsü Bekir Gerek, İl Müftü Yardımcıları Faruk Latifoğlu ve Dilaver Şahin, Odunpazarı İlçe Müftüsü Hamdi Uzunharman, Tepebaşı İlçe Müftüsü Gafur Yıldırım ve Ayasofyayı Kebir Camii Baş İmam-Hatibi Kurra Hafız Ferruh Muştuer katıldı. Program, Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle başladı. Kurra Hafız Fırat Satılmış, Hafız Abdullah Semih Gerek, Kurra Hafız Nihat Ünlü, Hafız Muhammed Ali Erişmiş ve Kurra Hafız Ferruh Muştuer'in okuduğu ayetlerle camide huzur dolu anlar yaşandı. Sabah namazını Ferruh Muştuer kıldırdı. Ardından tesbihat ve zikir yapıldı. Programda, İl Müftüsü Bekir Gerek tarafından başta aziz şehitlerimiz olmak üzere Filistinli ve Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz anıldı ve dualar edildi. Program sonrasında vatandaşlara çorba ikram edildi. - ESKİŞEHİR