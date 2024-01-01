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Eskişehir'de İl Müftülüğünce 2024 yılının ilk sabah namazı buluşması düzenlendi - Son Dakika
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Eskişehir'de İl Müftülüğünce 2024 yılının ilk sabah namazı buluşması düzenlendi

Eskişehir'de bulunan Reşadiye Camii'nde gerçekleştirilen yeni yılın ilk sabah namazı buluşmasına yüzlerce vatandaş katıldı. Programda Kur'an-ı Kerim tilavetleri yapıldı ve dualar edildi. İl Müftüsü tarafından aziz şehitlerimiz ve Filistinli, Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz için dua edildi.

Eskişehir\'de İl Müftülüğünce 2024 yılının ilk sabah namazı buluşması düzenlendi
01.01.2024 - 15:42,
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Eskişehir'de İl Müftülüğünce 2024 yılının ilk sabahı sabah namazı buluşmasına yüzlerce vatandaş ilgi göstererek ibadetlerini gerçekleştirdi.

Odunpazarı ilçesinde bulunan Reşadiye Camii'nde yeni yılın ilk sabah namazı buluşması gerçekleştirildi. Programa çok sayıda vatandaşın yanı sıra İl Müftüsü Bekir Gerek, İl Müftü Yardımcıları Faruk Latifoğlu ve Dilaver Şahin, Odunpazarı İlçe Müftüsü Hamdi Uzunharman, Tepebaşı İlçe Müftüsü Gafur Yıldırım ve Ayasofyayı Kebir Camii Baş İmam-Hatibi Kurra Hafız Ferruh Muştuer katıldı. Program, Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle başladı. Kurra Hafız Fırat Satılmış, Hafız Abdullah Semih Gerek, Kurra Hafız Nihat Ünlü, Hafız Muhammed Ali Erişmiş ve Kurra Hafız Ferruh Muştuer'in okuduğu ayetlerle camide huzur dolu anlar yaşandı. Sabah namazını Ferruh Muştuer kıldırdı. Ardından tesbihat ve zikir yapıldı. Programda, İl Müftüsü Bekir Gerek tarafından başta aziz şehitlerimiz olmak üzere Filistinli ve Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz anıldı ve dualar edildi. Program sonrasında vatandaşlara çorba ikram edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Eskişehir'de İl Müftülüğünce 2024 yılının ilk sabah namazı buluşması düzenlendi - Son Dakika
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