Eskişehir'den Hakkâri'ye minik ayakları ısıtan yardım - Son Dakika
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Eskişehir'den Hakkâri'ye minik ayakları ısıtan yardım

24.02.2022 12:49
Eskişehir'den Hakkâri'ye minik ayakları ısıtan yardım

Eskişehirli yardımsever Elif Tezanlar, Hakkari'nin Ağaçdibi köyünde ihtiyacı olan çocuklara bot yardımı yaptı.

Eskişehirli yardımsever Elif Tezanlar, Hakkari'nin Ağaçdibi köyünde ihtiyacı olan çocuklara bot yardımı yaptı.

Kucak Dolusu Hayaller projesi ile 2017 yılından beri çocukların hayatlarına dokunmayı hedefleyen yardımsever Elif Tezanlar, kış aylarında ihtiyacı olan çocuklar için bot yardımı yapıyor. Genellikle sosyal medya üzerinden kendisine ulaşan öğretmenler aracılığıyla yardımlarını gerçekleştiren Tezanlar, son olarak yaklaşık 3 gün içerisinde topladığı yardımlar ile aldığı botları, Hakkari'nin Ağaçdibi köyündeki 30 çocuğa gönderdi.

Yaklaşık 300 çocuk için de kırtasiye yardımı yapmayı amaçlıyor

Hediyeleri teslim alanların yüzlerindeki mutluluk ile daha fazla çocuğun hayatına dokunmayı amaçladığını söyleyen Tezanlar, şimdilerde ise Balıkesir, Bitlis, Erzurum, Diyarbakır ve Şırnak illerinde yaklaşık 300 çocuğun faydalanabileceği bir kırtasiye yardımı yapmak için çalışmalarının devam ettiğini belirtti. - ESKİŞEHİR

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Hakkari, Medya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Eskişehir'den Hakkâri'ye minik ayakları ısıtan yardım - Son Dakika


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