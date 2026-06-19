Eskişehir'den THY'ye Ziyaret - Son Dakika
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Eskişehir'den THY'ye Ziyaret

19.06.2026 10:41
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AK Parti Eskişehir İl Başkanı, THY Başkanı ile şehir ekonomisini güçlendirecek projeleri görüştü.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir Kalkınma Platformu olarak Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker'i ziyaret ederek şehrin havacılık, sanayi ve ulaşım vizyonuna katkı sağlayacak başlıkları değerlendirdiklerini açıkladı.

Eskişehir genelinde kentin ekonomik ve stratejik potansiyelini artırmaya yönelik çalışmalar yürüten Eskişehir Kalkınma Platformu, Türk Hava Yolları'na üst düzey bir ziyaret gerçekleştirdi.

"Her şey daha güçlü bir Eskişehir için"

Ziyarete ilişkin bilgilendirmede bulunan AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, "Her şey daha güçlü bir Eskişehir için! Eskişehir Kalkınma Platformu olarak, şehrimizin; sanayi, teknoloji, havacılık ve ulaşım vizyonuna katkı sağlayacak temaslarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Sn. Murat Şeker'i ziyaret ettik. Eskişehir'imiz adına önemli başlıkları değerlendirdik" dedi.

"Kapsamlı bir çalıştay yapılması konularında istişarelerde bulunduk"

Görüşmenin detaylarına ve masaya yatırılan projelere de değinen Albayrak, Eskişehir'in havacılık birikimini ileriye taşımayı hedeflediklerini belirterek, "Görüşmede; uçak motorları bakım ve onarım yatırımlarının Eskişehir'de değerlendirilmesi, Eskişehir'in pilotaj eğitim merkezi olması yönünde yapılabilecek çalışmalar, şehrimize yönelik uçak seferlerinin artırılması, bu başlıklara ilişkin Eskişehir'de kapsamlı bir çalıştay yapılması konularında istişarelerde bulunduk. Eskişehir'in üretim gücünü, havacılık birikimini ve stratejik potansiyelini daha ileri taşımak için ortak akılla çalışmaya devam edeceğiz. Nazik ev sahipliği ve kıymetli katkıları için Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker'e şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'den THY'ye Ziyaret - Son Dakika

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