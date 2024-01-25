Eskişehir\'e gezmeye gelen Bodrumlu baba ve kızı güvercinleri besledi

Eskişehir'e gezmeye gelen Bodrumlu Osman Öztaş, kızını da yanına alarak sokaktaki güvercinleri eline alarak besledi.

Tepebaşı ilçesi Köprübaşı caddesinde bulunan ve yüzlerce güvercinin yem yediği havuz çevresinde bir baba, kızı ile birlikte kuşları beslerken görüldü. Yerlere yem atmak yerine avucunun içine ekmek koyarak güvercinleri elinde besleyen vatandaş, yoldan geçenlerin dikkatini çekti. Eskişehir'e yakın bir zamanda geldiklerini dile getiren Osman Öztaş, bu kente hayran olduğunu ve insanlarının bu soğuk havada içini ısıttığını söyledi. İnsanların çok mutlu ve güler yüzlü olduğunu belirten Öztaş, "Eskişehir, çok güzel bir yer. Her şey çok yerli yerince konumlanmış. Esnaf çok güler yüzlü, bütün herkes çok yardımsever. Bir adres sorduğumda ya da nerede ne yiyebiliriz, nerede oturabiliriz, nerede vakit geçirebiliriz dediğimde herkesin çok sıcak kanlı davrandığını gördüm. Buraya ilk defa geliyorum, çok mutluyum. Mutlaka bir kez daha gelmek isteriz. Kızım da aynı şekilde çok mutlu" ifadelerine yer verdi.

"Kuşları beslemek bizi çok rahatlattı"

Güvercinleri ekmek ile elinde besleyen ve bundan büyük bir zevk duyduğunu dile getiren Osman Öztaş, "Buradaki kuşları odadan gördük biz. Konak evinde kalıyoruz karşıda. Odamızın penceresi buraya bakıyor. Kızım haber verdi. Heyecanla hemen giyindik, yiyecek bir şeyler aldık onları beslemek için. Geldik çok da rahatlattı bizi, çok mutlu etti. Bu doğal yaşamın içinde olmak bize çok huzur verdi, bu doğallığın içinde olmak çok mutluluk verici" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR