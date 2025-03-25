Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu'ndan Gözaltılara Tepki - Son Dakika
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Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu'ndan Gözaltılara Tepki

Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi önünde toplanan Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri, gözaltına alınan öğrencilerin serbest bırakılmasını talep etti. Üniversitelerdeki baskıcı politikalara karşı yapılan protestolarda öğretim elemanları 25 Mart'ta iş bırakma kararı aldı.

25.03.2025 16:46  Güncelleme: 18:19
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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri, Anadolu Üniversitesi önünde basın açıklaması yaparak, gözaltına alınan öğrencilerin serbest bırakılmasını istedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanarak görevden alınması nedeniyle Eskişehir'de yapılan protesto yürüyüşlerine katılan çok sayıda üniversite öğrencisi, sabah saatlerinde evlerinden gözaltına alındı.

Gözaltılara tepki gösteren Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri, Anadolu Üniversitesi önünde basın açıklaması yaptı.

Platform adına açıklama yapan Eğitim Sen Eskişehir Şube Başkanı Özkan Demirkol, öğrencilerin bir an önce serbest bırakılmasını talep etti.

Özkan Demirkol açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Üniversitelerde son dönemde yaşanan gelişmeler, ülkenin genel siyasal ve toplumsal atmosferinden bağımsız değildir. Uzun süredir devam eden antidemokratik uygulamalar, üniversitelerin özerkliğini, bilimsel özgürlüğünü ve topluma karşı sorumluluğunu ortadan kaldırmayı hedefleyen baskıcı politikalar, geldiğimiz noktada daha da derinleşmiş; üniversiteleri özgür düşünce, tartışma ve bilimsel bilginin üretildiği mekanlar olmaktan uzaklaştırmıştır. Son olarak, diploma geçerliliği üzerinden yürütülen merkezi denetim ve baskı mekanizmaları; rektörlük atamaları, kayyım uygulamaları ve üniversitelerin karar alma süreçlerinin tek tipleştirilmesi gibi antidemokratik uygulamalarla birleşmiş, yükseköğretim kurumlarının özerkliği ve özgür iradesi hedef alınmıştır.

"25 Mart Salı günü bir gün iş bırakıyoruz"

Bu gidişata karşı öğrenciler birçok üniversitede boykot ve direniş kararları almakta, üniversitelerin insan, toplum ve doğa yararına bilim üretme ilkesi savunulmaktadır. 'Öğrencilerin olmadığı bir yerde üniversite olmaz, ders yapılamaz.' Bu haklı çıkıştan hareketle çok sayıda üniversitede akademisyenler, öğrencilerle dayanışma içinde dersleri boş bırakma ve hizmet üretmeme yönünde irade ortaya koymuştur.

Emek ve Demokrasi güçleri olarak hep birlikte 'İnsan Toplum Doğa yararına bir Üniversite' talebiyle bugün ülkenin dört bir yanında alanlardayız. Eğitim Sen olarak, bu gelişmeleri dikkate alarak, yükseköğretim alanında çalışan öğretim elemanlarını kapsayacak şekilde 25 Mart Salı günü bir günlük hizmet üretmeme kararı alınmıştır. Bu kararımız, alandaki fiili gelişmelerle ve akademik kamuoyunun talepleriyle uyumludur.

"Eskişehir halkını öğrencilerimizin yanında görmek istiyoruz"

Eskişehir kamuoyuna sesleniyoruz, son olarak ilimizde aralarında iki çocuğun da bulunduğu elliye yakın genç gözaltına alınmış ve gözaltında tutulmaktadır. Gözaltılarla ve soruşturmalarla gençlik susturulamaz. Gözaltına alınan gençler ve üniversite öğrencileri derhal serbest bırakılmalı, soruşturma, yasaklama ve benzeri uygulamalar derhal sonlandırılmalıdır. Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri olarak kentimizde direnen üniversite öğrencilerimize sahip çıkıyoruz. Yaşanabilecek her türlü hukuki ve idari sorunlarına karşı her zaman desteğimizi sunacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz. Demokratik bir ülke, eşit ve özgür bir yaşam talebimiz için, emeğin hakkı için bütün Eskişehir halkını öğrencilerimizin yanında görmek istiyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu'ndan Gözaltılara Tepki - Son Dakika

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