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Eskişehir Fatih Fen Lisesi öğrencilerinin 'Erasmus+ Okul ortaklığı' projesi yoğun ilgi gördü - Son Dakika

Eskişehir Fatih Fen Lisesi öğrencilerinin 'Erasmus+ Okul ortaklığı' projesi yoğun ilgi gördü

01.12.2021 10:44
Eskişehir Fatih Fen Lisesi öğrencilerinin 'Erasmus+ Okul ortaklığı' projesi yoğun ilgi gördü

Eskişehir Fatih Fen Lisesi'nin koordinatör olduğu 2020-1-TR01-KA229-092927 no' lu 'Erasmus+ Okul ortaklığı' projesi yoğun ilgi gördü.

Eskişehir Fatih Fen Lisesi'nin koordinatör olduğu 2020-1-TR01-KA229-092927 no' lu 'Erasmus+ Okul ortaklığı' projesi yoğun ilgi gördü.

'İklim Adaleti' (Climate Justice) öğrenci hareketliliği için; proje ortağı okullardan 19 öğrenci 9 öğretmen ile, Eskişehir Fatih Fen Lisesi'nden 19 öğrenci ve 4 öğretmen 'Su ve İklim Değişimi' konusunda, interaktif sunumlardan akademik münazaraya kadar çok çeşitli aktiviteler yaptılar. Hareketlilik öncesi, tema konusunda farkındalık oluşturmak için Web araçları kullanarak yaptıkları 25 animasyonu; dijital kitaplarda toplayarak, kapak tasarımlarını da karışık ülke takım çalışmalarıyla yaptılar.

Eskişehir Fatih Fen Lisesi İngilizce Öğretmeni Asuman Baş, "Eskişehir Fatih Fen Lisesi'nin koordinatör olduğu 'Erasmus+ Okul ortaklığı' örnek proje oldu. Proje ortağı okullar: ITET Marco Polo - ( Palermo,İtalya), IES Llanes İspanya - (Sevilla, İspanya), Jekabpils Agrobusiness College-(Jekabpils, Letonya), Agrupamento de Escolas Nuno Gonçalves- (Lizbon, Portekiz)'dir. Proje ekipleri; ülke, şehir ve okullarını tanıttılar. Kendi ülkelerindeki su kaynakları ve su tüketimin kültürlerini anlattılar. Ulusal takımlarda web araçları kullanılarak hazırlanan su ve iklim değişimi konularına değinildi. Belirlenen başlıklarda; enerji üretiminde suyun tüketimi, su ayak izi, tarımda suyun etkili kullanımı, iklim değişimi, suyun hayatımızdaki önemi konularındaki interaktif sunumlar yapıldı. Yapılan değerlendirmelerle konulara dikkat çekilerek, öğrencilerin sonraki etkinliklere motive olmaları sağlandı. Hareketlilik öncesi; 3 münazara konusu belirlendi: 1-Enerji üretiminde su kullanılmamalı. 2-Sürdürülebilir tarım su tüketimini azaltır. 3-Hava kirliliği suyun üzerinde büyük bir etkisi vardı" dedi.

Eskişehir Fatih Fen Lisesi İngilizce Öğretmeni Asuman Baş, "Ülke takımlarına, münazara eğitimi verilerek, hazırlanmaları sağlandı. eTwinning, aynı adlı proje sayfalarında; yüklenen animasyon web araçları eğitimleri ile, öğrenciler senaryolarını yazıp, istedikleri web aracıyla (Powtoon, Animaker, Genially) animasyonlarını oluşturup sayfaya yüklediler. Oylama araçları kullanılarak en iyi animasyon ve en iyi senaryo seçiminin ardından, uluslararası takımlarda öğrenciler yaptıkları kitap kapak tasarımlarını yüklediler. En iyi tasarım, dijital kitap kapağı olarak kullanıldı. Eskişehir Fatih Fen Lisesi'nde Yabancı Dil, Görsel Sanatlar, Bilgisayar ve Kimya öğretmenlerinin yaptığı su arıtma deneyleri, buz kırıcı etkinlikler, Ebru çalışmaları ve Ardunio gibi atölye çalışmalarıyla, katılımcılarda; Eskişehir Fatih Fen Lisesi öğrencileriyle etkileşimlerini artırdılar. Proje kapsamında; kültür, sanat ve gezi etkinlikleri de yapılmıştır. Eskişehir'in tarihi ve kültürel güzellikleri, Odunpazarı evleri, Kurşunlu Külliyesi, Ahşap Eserler Müzesi, Cam Sanatları Merkezi, Balmumu Müzesi, Sazova Bilim, Kültür ve Sanat Parkı ziyaret edilmiştir. Hareketlilik; öğrencilerde hedeflenen iletişim, iş birliği, bilişim, sanatsal, bilimsel ve sosyal kazanımlara katkı sağlamıştır. Günlük hayatlarındaki su tüketim alışkanlıklarındaki farkındalıkları artmıştır. Proje öğrencileri; ülkelerinin iyi niyet elçileri olmaları nedeniyle, uluslararası iş birliği çalışmalarında olumlu ve yapıcı tavırlar sergilemelerini sağladı" dedi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Fatih Fen Lisesi öğrencilerinin 'Erasmus+ Okul ortaklığı' projesi yoğun ilgi gördü
Eskişehir Fatih Fen Lisesi öğrencilerinin 'Erasmus+ Okul ortaklığı' projesi yoğun ilgi gördü
Eskişehir Fatih Fen Lisesi öğrencilerinin 'Erasmus+ Okul ortaklığı' projesi yoğun ilgi gördü
Eskişehir Fatih Fen Lisesi öğrencilerinin 'Erasmus+ Okul ortaklığı' projesi yoğun ilgi gördü
Eskişehir Fatih Fen Lisesi öğrencilerinin 'Erasmus+ Okul ortaklığı' projesi yoğun ilgi gördü
Eskişehir Fatih Fen Lisesi öğrencilerinin 'Erasmus+ Okul ortaklığı' projesi yoğun ilgi gördü
Eskişehir Fatih Fen Lisesi öğrencilerinin 'Erasmus+ Okul ortaklığı' projesi yoğun ilgi gördü

Eskişehir, Erasmus, Fatih, Okul, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Eskişehir Fatih Fen Lisesi öğrencilerinin 'Erasmus+ Okul ortaklığı' projesi yoğun ilgi gördü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir Fatih Fen Lisesi öğrencilerinin 'Erasmus+ Okul ortaklığı' projesi yoğun ilgi gördü - Son Dakika
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