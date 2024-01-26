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Eskişehir Gençleri Kent Yürüyüşü Etkinliğinde Şehrin Tarihine Tanık Oldu - Son Dakika
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Eskişehir Gençleri Kent Yürüyüşü Etkinliğinde Şehrin Tarihine Tanık Oldu

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen 'Kent Yürüyüşü' etkinliğine katılan gençler, Fabrikalar Bölgesi'nde Eskişehir'in tarihine yolculuk yaparken, şehrin büyük değişimine de yerinde tanık oldular. Gençler, etkinlik sayesinde Eskişehir'in tarihini, kültürünü ve dönüşümünü adımlayarak keşfettiler ve Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler.

Eskişehir Gençleri Kent Yürüyüşü Etkinliğinde Şehrin Tarihine Tanık Oldu
26.01.2024 - 14:18,
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen "Kent Yürüyüşü" etkinliğine katılan gençler, Fabrikalar Bölgesi'nde Eskişehir'in tarihine yolculuk yaparken, şehrin büyük değişimine de yerinde tanık oldular.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin gençlere yönelik başta eğitsel, kültürel ve sosyal olmak üzere her alanda çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Gençlik Merkezi gençlerin büyük ilgisini çeken bir etkinliğe imza attı.

"Kent Yürüyüşü" adlı etkinlik için Haller Gençlik Merkezi Frigya Salonu'nda bir araya gelen gençler, burada Eskişehir'in tarihine yönelik bilgiler edindiler. Yapılan sunumun ardından Ulus Anıtı'ndan başlayarak Tarihi Fabrikalar Bölgesi'nde belirlenen güzergah üzerinde yürüyüşe geçen gençler yaşadıkları şehrin tarihini, kültürünü ve dönüşümünü adımlayarak keşfettiler.

Etkinliğin kendileri için farklı bir deneyim olduğunu dile getiren gençler, Eskişehir'in tarihi ve bugün geldiği noktaya dair çok özel izlenimler edindiklerini belirterek, etkinlik dolayısıyla Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Eskişehir Gençleri Kent Yürüyüşü Etkinliğinde Şehrin Tarihine Tanık Oldu - Son Dakika
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