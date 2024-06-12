Eskişehir Han Belediye Başkanı Bekir Belceli, İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı'ya ziyarette bulundu

Eskişehir Han Belediye Başkanı Bekir Belceli, İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
İnönü Belediyesi başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette, İlçede yapımı tamamlanan ve devam eden projeler hakkında fikir alışverişinde bulundular.
Gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Hamamcı, nazik ziyaretleri sebebiyle Başkan Belceli'ye teşekkür ederken Başkan Belceli'de misafirperverliğinden dolayı Başkan Hamamcı'ya teşekkür etti. - ESKİŞEHİR
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