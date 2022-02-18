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Eskişehir Hava Şehitliği'ne duygulandıran ziyaret - Son Dakika

Eskişehir Hava Şehitliği'ne duygulandıran ziyaret

18.02.2022 13:21
Eskişehir Hava Şehitliği'ne duygulandıran ziyaret

Terörle Mücadele ve Vazife Kahramanları Derneği Başkanı Gazi Emrullah Aktaş, şehitler ve şehitliklerin bir ülkenin şerefi ve namusu olduğunu belirterek, "Şehit kabirlerini ziyaret etmek sadece şehit aileleri ve gazilere mahsus bir şey değildir, bütün vatandaşların asli görevidir" dedi.

Terörle Mücadele ve Vazife Kahramanları Derneği Başkanı Gazi Emrullah Aktaş, şehitler ve şehitliklerin bir ülkenin şerefi ve namusu olduğunu belirterek, "Şehit kabirlerini ziyaret etmek sadece şehit aileleri ve gazilere mahsus bir şey değildir, bütün vatandaşların asli görevidir" dedi.

Başkanı Aktaş ve dernek üyeleri, Eskişehir Hava Şehitliği'ni ziyaret etti. Kısa bir süre önce şehit olan Piyade Er Tarık Tarcan'ın yanı sıra diğer kabirleri de ziyaret eden grup, dualar edip kabirlere karanfiller bırakıldı. Daha sonra bir açıklama yapan Aktaş, şehit kabirlerini ziyaret etmenin önemini vurguladı. Şehitler ve şehitliklerin bir memleketin, bir ülkenin şerefi, namusu olduğunu anlatan Dernek Başkanı Aktaş, "Şehit kabirlerini ziyaret etmek sadece şehit aileleri ve gazilere mahsus bir şey değildir. Bütün vatandaşların asli görevidir. Bütün vatandaşlarımızı şehit kabirlerini ziyaret etmeye davet ediyoruz. Vatandaşlarımızın peygambere komşu olan şehitlerimizin kabirlerini ziyaret etmeleri bizler için daha makbuldür. Geçmişten bugüne kadar bütün şehit kardeşlerimize Allahtan rahmet ve biz gazi kardeşlerimize sağlık, sıhhat ve afiyet diliyoruz" diyerek tüm vatandaşları bulundukları şehirdeki şehitlikleri ziyaret etmeye davet etti.

Şehitliğin yanından geçerken durup dua eden Türkmen genç duygulandırdı

Öte yandan dernek üyelerinin ziyareti sırasında şehitliğin yanından geçen bir gencin durarak şehitler için dua etmesi dikkat çekti. 16 yaşındaki Türkmen gencin plastik dönüşüm malzemeleri toplayarak ailesine destek olduğu ve isminin Muhammed Cemal olduğu öğrenildi. Cemal, gün içerisinde çok kez şehitliğin yanından geçtiğini, her seferinde de şehitler için dua ettiğini söyledi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Hava Şehitliği'ne duygulandıran ziyaret
Eskişehir Hava Şehitliği'ne duygulandıran ziyaret
Eskişehir Hava Şehitliği'ne duygulandıran ziyaret
Eskişehir Hava Şehitliği'ne duygulandıran ziyaret
Eskişehir Hava Şehitliği'ne duygulandıran ziyaret
Eskişehir Hava Şehitliği'ne duygulandıran ziyaret

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Terörle Mücadele, Eskişehir, Şehit, Gazi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Eskişehir Hava Şehitliği'ne duygulandıran ziyaret - Son Dakika


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