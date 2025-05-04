Eskişehir Hayvanat Bahçesi, EAZA Yürütme Kurulu'na Seçildi - Son Dakika
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Eskişehir Hayvanat Bahçesi, EAZA Yürütme Kurulu'na Seçildi

Eskişehir Hayvanat Bahçesi, EAZA Yürütme Kurulu\'na Seçildi

Eskişehir Hayvanat Bahçesi, EAZA Yürütme Kurulu'nda Türkiye'yi temsil etmeye başladı.

04.05.2025 15:33
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Eskişehir Hayvanat Bahçesi, Türkiye'yi temsilen Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği (EAZA) Yürütme Kurulu'na seçildi.

Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği üyesi olan Eskişehir Hayvanat Bahçesi, uluslararası arenada Eskişehir'in adını duyurmaya devam ediyor. Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği'nin (EAZA) 1-4 Nisan tarihleri arasında İspanya'nın Valensiya kentinde düzenlediği EAZA Yöneticiler Toplantısı ve Konsey Toplantısı'na katılan Veterinerlik İşleri Daire Başkanı Nurben Fatma Koptekin, Eskişehir Hayvanat Bahçesinin Türkiye'yi temsilen Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği Yürütme Kurulu'na seçildiğini bildirdi.

Yol haritaları belirlenecek

Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nin, bu yeni göreviyle Türkiye'deki EAZA üyesi tüm hayvanat bahçeleri ve akvaryumları adına EAZA Konseyi'nde temsil yetkisi aldığını anlatan Koptekin, "Konsey, önümüzdeki üç yıl boyunca Avrupa'daki 400'den fazla hayvanat bahçesi ve akvaryumun çalışmaları için yol haritalarının belirlenmesine katkı sağlayacak. Yeni görevle birlikte, Türkiye'deki hayvanat bahçeleri ve akvaryumlar arasında iş birliğini artırmak, hayvan refahı standartlarını yükseltmek ve tür koruma çalışmalarının verimliliğini artırmak için rehberlik faaliyetlerinde de bulunulacak" dedi.

Toplantı hakkında bilgiler veren Koptekin, yaban hayatı, Türkiye'nin biyolojik çeşitlilik zenginliği ve iklim krizinin oluşturduğu risklerin de gündeme geldiğini, ziyaretçilerle daha güçlü etkileşim kurarak bu konularda farkındalığın artırılması için çeşitli projelerin konuşulduğunu söyledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir Hayvanat Bahçesi, EAZA Yürütme Kurulu'na Seçildi - Son Dakika

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