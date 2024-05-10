Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, Suriye görevine giden özel harekatçıları dualar eşliğinde uğurladı - Son Dakika
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Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, Suriye görevine giden özel harekatçıları dualar eşliğinde uğurladı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, Suriye görevine giden özel harekatçıları dualar eşliğinde uğurladı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, sınır ötesinde görev yapacak olan özel harekatçıları kurban kesimi ve dualar eşliğinde yeni görevlerine gönderdi. Uğurlama törenine Eskişehir İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar da katıldı.

10.05.2024 09:51
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Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, Suriye görevine giden özel harekatçılar kurban kesimi ve dualar eşliğinde uğurladı.

Bir grup Özel Harekat Şube Müdürlüğü personeli, sınır ötesinde görev yapacak. Yola çıkmak için hazırlıklarını tamamlayan özel harekatçılar, gerçekleştirilen uğurlama töreninde kurban kesimi ve dualar eşliğinde yeni görevlerine gönderildi. Törene, Eskişehir İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar da katıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, Suriye görevine giden özel harekatçıları dualar eşliğinde uğurladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, Suriye görevine giden özel harekatçıları dualar eşliğinde uğurladı - Son Dakika
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