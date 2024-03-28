Eskişehir İl Müftülüğü ve Osmangazi İlahiyat Fakültesi Üniversite Öğrencileriyle İftar Yaptı

Eskişehir İl Müftülüğü ve Osmangazi İlahiyat Fakültesi, Ramazan ayının bereketini ve manevi atmosferini üniversite öğrencileriyle paylaşmak için bir araya geldi.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde düzenlenen iftar programına İl Müftüsü Bekir Gerek ve eşi Hatice Gerek, ESOGÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Adıgüzel, İl Müftü Yardımcıları Aytekin Akçin, Faruk Latifoğlu, İsrafil İğde, Tepebaşı İlçe Müftüsü Gafur Yıldırım, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Fatih Tok ve Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz Arı, İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörleri, Manevi Danışmanlar ve çok sayıda üniversite öğrencisi katıldı.
Programda konuşan İl Müftüsü Bekir Gerek, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu ifade ederek, "Her zaman olduğu gibi bu Ramazan ayında da öğrencilerimizin yanındayız. Onların manevi atmosferini paylaşmak ve bu bereketli sofrada bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.
Gerek, ayrıca programın düzenlenmesinde emeği geçen ESOGÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Adıgüzel'e ve fakülte personeline teşekkür etti.
ESOGÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Adıgüzel de yaptığı konuşmada, İl Müftülüğü ile birlikte düzenlenen bu programdan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İl Müftülüğümüze bu anlamlı program için teşekkür ediyoruz. Bu tür programlar öğrencilerimiz için büyük önem taşıyor. Ramazan ayının manevi atmosferini birlikte yaşamak ve paylaşmak bizleri mutlu ediyor." dedi.
Program, yapılan duanın ardından İl Müftüsü Bekir Gerek'in öğrencilerle hasbihali ile sona erdi. - ESKİŞEHİR
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