Eskişehir'in küçük mutfakları özel mobilyalar gerektiriyor - Son Dakika
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Eskişehir'in küçük mutfakları özel mobilyalar gerektiriyor

08.03.2022 10:23
Eskişehir'in küçük mutfakları özel mobilyalar gerektiriyor

Eskişehir'deki evlerin küçük olan mutfak ebatlarının genelde 15 metrekareyi geçmediğini belirten iç mimar Ahmet Güven, bu sebeple ortalama olarak 2,5 ile 4 metre genişliğinde özel ahşap mobilyalar ürettiklerini ifade etti.

Eskişehir'deki evlerin küçük olan mutfak ebatlarının genelde 15 metrekareyi geçmediğini belirten iç mimar Ahmet Güven, bu sebeple ortalama olarak 2,5 ile 4 metre genişliğinde özel ahşap mobilyalar ürettiklerini ifade etti.

Eskişehirlilerin mobilya ürünlerinde daha çok ahşap ürünlerinden yana olduğunu belirten iç mimar Ahmet Güven, ayrıca ahşap malzemeleri imal edebilecek ve uğraşacak usta sıkıntısı çektiklerini dile getirdi. Mobilyacıların artık modern ahşaba alternatif olarak sundalam ve MDF ürünler üzerinden üretim yaptıklarını ifade eden Güven, "En çok tercih edilen renkler ise beyaz ve soft ağırlıkta oluyor. Önceki yıllara göre, ne kadar moda olsa da ahşap desenli yüzeylere olan ilgi giderek azalıyor ve şu sıralar insanlar tercihlerini, ellerindeki mobilyaların tadilatlarından yana kullanıyorlar. Yeniden mobilya yaptırmak isteyenlerden ise aldığımız talepler, mutfak malzemelerinin yanı sıra giysi dolapları, şifonyer ve komodin siparişleri oluyor" dedi.

Mutfak ürünlerine nazaran raylı giysi dolapları, portmanto ve banyo dolaplarına ağırlık veriliyor

Ekonomik şartlara bağlı olarak mobilya maliyetlerinin de yükseldiğini söyleyen Güven, önceki yıllardaki tecrübelerine dayanarak, son zamanlar özellikle mutfak ürünlerine nazaran raylı giysi dolapları, portmanto ve banyo dolapları imalatlarına ağırlık verdiklerini anlattı. Eskişehir'deki mutfak ebatlarından dolayı ortalama olarak 2,5-3 metreden maksimum 4 metre varan genişliklerde ürünler yaptıklarını vurgulayan Ahmet Güven, "Şehirdeki evlerin mutfakları, arsa payları ile alakalı olarak 15 metrekare civarında bir alan kaplıyor" diyerek imal ettikleri malzemelerin yapısı hakkında şu cümlelerle bulundu:

"Biz dolap kapaklarında akrilik dediğimiz parlak bir madde kullanıyoruz. Suntalem kıymık tarzında parçacıklardan oluşurken, MDF ise toz şeklinde preslerle yoğunlaştırılmış malzemelerdir. Vatandaşlara bu teknik detaylardan bahsettiğimizde ise bizden istedikleri, özellikle mutfak dolaplarında suya dayanıklı olan MDF yapılar oluyor." - ESKİŞEHİR

Eskişehir'in küçük mutfakları özel mobilyalar gerektiriyor
Eskişehir'in küçük mutfakları özel mobilyalar gerektiriyor
Eskişehir'in küçük mutfakları özel mobilyalar gerektiriyor
Eskişehir'in küçük mutfakları özel mobilyalar gerektiriyor
Eskişehir'in küçük mutfakları özel mobilyalar gerektiriyor

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Ahmet Güven, Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Eskişehir'in küçük mutfakları özel mobilyalar gerektiriyor - Son Dakika


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