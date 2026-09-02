Eskişehir'in Kurtuluşunun 104. Yılı Şehitlikte Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir'in Kurtuluşunun 104. Yılı Şehitlikte Anıldı

Eskişehir\'in Kurtuluşunun 104. Yılı Şehitlikte Anıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünde Kanlıpınar Şehitliği'nde çelenk sunma töreni düzenlendi. Vali Yılmaz, şehitlerin kanlarıyla sulanan vatan topraklarını hiçbir gücün bölemeyeceğini vurguladı.

Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla Kanlıpınar Şehitliği'nde çelenk sunma töreni düzenlendi. Şehitlik Defteri'ni imzalayan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, "Hiçbir güç, sizlerin kanlarıyla sulanan bu vatan topraklarını bölmeye, birliğimizi bozmaya muktedir olamayacaktır" dedi.

Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü anma programı kapsamında saat 11.30'da Kanlıpınar Şehitliği'nde tören gerçekleştirildi. Programda ilk olarak Eskişehir Valiliği ve Garnizon Komutanlığı tarafından Şehitlik Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından askeri bando eşliğinde saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunurken, tören mangası tarafından saygı atışı yapıldı. Şehitlerin ruhuna ithafen okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi. Törene Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Hava Orgeneral Erdoğan Gür, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ve protokol üyeleri katıldı.

"Bağımsızlık aşkının sönmeyen meşalesidir"

Törende Şehitlik Defteri'ni imzalayan ve ardından yazdığı mesajı okuyan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, konuşmasında bağımsızlık mücadelesine vurgu yaptı. Vali Yılmaz, "Aziz şehitlerimiz; Eskişehir'imizin Yunan işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümünde manevi huzurunuzda bir kez daha bir araya geldik. İsmini aziz kanlarınızdan alan bu mukaddes Kanlıpınar Şehitliği, bir milletin varoluş mücadelesinin, esarete karşı dirilişinin bağımsızlık aşkının sönmeyen meşalesidir. Verdiğiniz emsalsiz mücadele, bugün sahip olduğumuz huzur ve güvenin yegane kaynağıdır. Sizler, 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla bu toprakları vatan kılan, bizlere hür ve onurlu bir gelecek bırakan eşsiz kahramanlarsınız" ifadelerini kullandı.

"Birliğimizi bozmaya muktedir olamayacaktır"

Birlik ve beraberlik mesajı veren Vali Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün bizlere düşen en büyük görev; vatanın birliği, devletin bekası ve milletin huzuru uğruna sergilediğiniz o sarsılmaz iradeyi aynı ruh ve heyecanla geleceğe taşımaktır. Hiçbir güç, sizlerin kanlarıyla sulanan bu vatan topraklarını bölmeye, birliğimizi bozmaya muktedir olamayacaktır. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu toprakları bize vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Ruhunuz şad olsun."

Tören, Vali Yılmaz ve beraberindeki protokol üyelerinin şehitlikte bulunan 52 kabri tek tek ziyaret ederek karanfil bırakması ve dualar okumasının ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

Erdinç Yılmaz, Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'in Kurtuluşunun 104. Yılı Şehitlikte Anıldı - Son Dakika

12. kattan düşen Ecrin’i hayatta tutan hayali gerçek oldu 12. kattan düşen Ecrin'i hayatta tutan hayali gerçek oldu
CHP’li belediyeden aylarca çalışmadan maaş almış CHP'li belediyeden aylarca çalışmadan maaş almış
Cem Yılmaz’ın hayatını kurtaran doktor konuştu: EKG’sini gösterdiklerinde... Cem Yılmaz'ın hayatını kurtaran doktor konuştu: EKG'sini gösterdiklerinde...
Hırsızların rahatlığı bu kadarına da pes dedirtti Hırsızların rahatlığı bu kadarına da pes dedirtti
Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı Hull City’den 17 milyon euroluk transfer Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı! Hull City'den 17 milyon euroluk transfer
Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz son halini paylaştı Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz son halini paylaştı
Yargıtay Başkanı Kerkez: Hakimler sosyal medyadan etkilenmemeli Yargıtay Başkanı Kerkez: Hakimler sosyal medyadan etkilenmemeli

13:29
Görüşme yapıldı Trabzonspor’da Arda Turan ve Fatih Terim bombası
Görüşme yapıldı! Trabzonspor'da Arda Turan ve Fatih Terim bombası
13:13
Rakiplerin yaşına inanmadığı stoper: El Chadaille Bitshiabu
Rakiplerin yaşına inanmadığı stoper: El Chadaille Bitshiabu
13:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan YPG’nin feshine ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YPG'nin feshine ilk yorum
13:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan girdiği yanlış yoldan dönmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan girdiği yanlış yoldan dönmeli
12:53
Marmara’da batan geminin sahibinden olay suçlama
Marmara'da batan geminin sahibinden olay suçlama
12:48
Dünya tarihinin en büyük ikinci salgını Binlerce ölü var, mezarlar yan yana kazıldı
Dünya tarihinin en büyük ikinci salgını! Binlerce ölü var, mezarlar yan yana kazıldı
12:04
Melih Gökçek, şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı
Melih Gökçek, şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2026 13:40:52. #7.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'in Kurtuluşunun 104. Yılı Şehitlikte Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement