Eskişehir İnönü Belediyesi Çiftçilere Yeni Kantar Kazandırıyor - Son Dakika
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Eskişehir İnönü Belediyesi Çiftçilere Yeni Kantar Kazandırıyor

Eskişehir İnönü Belediyesi Çiftçilere Yeni Kantar Kazandırıyor

İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, çiftçi ve üreticilerin talepleri doğrultusunda ilçede yeni bir kantar sahasının yapımına başlandığını duyurdu. Kantarın kısa sürede tamamlanarak hizmet vermeye başlayacağı belirtildi.

27.06.2024 17:00  Güncelleme: 17:02
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Eskişehir İnönü Belediyesi çiftçilerden gelen talepler doğrultusunda ilçeye yeni bir kantar kazandırıyor.

İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, İnönü Belediye Başkanlığı tarafından ilçede yapımına başlanan yeni kantar sahasında incelemelerde bulundu. Başkan Hamamcı, çiftçi ve üreticilerden gelen talepler doğrultusunda üreticiler ile yaptıkları görüşme sonrası Belediye Fen İşleri Şantiyesi yanında tahsis edilen alanda belediye imkanları ile kantar çalışması yapımına başlandığını belirterek ilçeye hayırlı olmasını diledi. İlçe için çok faydalı olacak kantar çiftçiler tarafından büyük memnuniyetle karşılanırken, inşaatın kısa sürede tamamlanarak hizmet vermeye başlayacağı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir İnönü Belediyesi Çiftçilere Yeni Kantar Kazandırıyor - Son Dakika

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