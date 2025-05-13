Eskişehir İnönü\'de Metruk Binalar Yıkılıyor

Eskişehir'in İnönü ilçesinde güvenlik riski oluşturan ve çevre estetiğini olumsuz etkileyen metruk binalar İnönü Belediyesi tarafından yıkılıyor.

İsmetpaşa Mahallesinde Atatürk Caddesi ve mahalle meydanında bulunan metruk binalar belediye fen işleri ekipleri tarafından gerekli tüm önlemler alındıktan sonra iş makineleri ile kontrollü bir şekilde yıkıldı. İnönü Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada; belediye tarafında yapılan çalışmalar ve bina sahiplerinden gelen talepler doğrultusunda kullanılmayan tehlike arz eden binalar kontrollü bir şekilde yıkılarak belediyeye ait iş makineleri ile enkaz kaldırma çalışmaları yapılmaktadır. Yapılan bu çalışmalar ilçe sakinlerinin güvenliği ve huzuru için büyük önem taşımakta olup metruk binaların yıkılması ile birlikte büyük önem taşımaktadır. Metruk binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları belirlenen programlar dahilinde ilçe genelinde devam edecektir" denildi. - ESKİŞEHİR