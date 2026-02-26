İnönü Belediyesi\'nin mahallelerde çalışmaları sürüyor

Eskişehir'in İnönü İlçesi'ne bağlı Dutluca ile Kümbet Yeniköy mahallelerinde yol ve sundurma çalışmaları devam ediyor.

Mahalle sakinlerinden gelen talepler, İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı tarafından hızlı bir şekilde değerlendirilerek gerekli çalışmalar için adım atıldı. Kümbet Yeniköy Mahallesi'nde mezarlık yanında, cenaze ve mezar ziyaretlerinde kullanılmak üzere belediye tarafından sundurma yapımına başlandı. Dutluca Mahallesi'nde ise mahalle içerisinde bozulan yollar iş makineleriyle stabilize malzeme serilerek tesviye edildi ve daha kullanışlı hale getirildi.

İnönü Belediyesi yetkilileri, çalışmaların kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını belirtti. Mahalle sakinleri ise, yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Hamamcı ve belediye ekiplerine teşekkür etti. - ESKİŞEHİR