Eskişehir İnönü İlçe Belediyesi Oklubalı Mahallesinde Spor Salonu ve Fırın Evlerinde Bakım Onarım Çalışması Başlattı

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Eskişehir İnönü İlçe Belediyesi, Oklubalı Mahallesine yeni spor salonu ve mahallede bulunan tüm fırın evlerinde bakım onarım çalışması başlattı.

İnönü Belediyesi Oklubalı Mahallesine yeni spor salonu ve mahallede bulunan tüm fırın evlerinde bakım onarım çalışması başlattı. Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, ilçe sakinlerinden gelen talepler doğrultusunda planlaması yapılan ve İnönü Belediyesi Oklubalı Sosyal Tesislerinde yapımına başlanacak olan spor salonu ve mahalle sakinleri tarafından yoğun olarak kullanılan fırın evlerinde başlatılan bakım onarım çalışmalarını yerinde inceledi.

İnönü Belediyesinden yapılan açıklamaya göre; mahalle sakinlerinden gelen talepler doğrultusunda spor yapmak isteyenlerin yaz kış kullanabilecekleri spor salonu için yer belirlediği ve kısa sürede çalışmalara başlanacağını bildirildi. Mahallede bulunan fırın evlerinde ekmek yapmanın mahalle sakinleri için büyük bir önem taşıdığı belirtilen açıklamada belediye olarak yedi adet olan fırın evlerinin tamir ve bakım çalışması başlatıldığı, çalışmalar sonrası gelen talepler doğrultusunda belirlenen yeni alanlara iki fırın evi daha yapılacağı bildirildi. - ESKİŞEHİR