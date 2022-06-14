Eskişehir Kahveciler Odası, Çay Fiyatına Yüzde 40 Zam Yapılmasını Talep Etti - Son Dakika
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Eskişehir Kahveciler Odası, Çay Fiyatına Yüzde 40 Zam Yapılmasını Talep Etti

14.06.2022 16:24

Eskişehir Kahveciler Odası Başkanı Zeki Çoban, kahvehanelerde 2,5 liradan satılan çayın fiyatına yüzde 40 zam talep ettiklerini açıkladı. Çoban, “Pandemi yaralarımız devam ediyor. Borcu borçla ödüyoruz. Yani kahve esnafı koronayı yaşıyor, hastalığımız devam ediyor. Bu hastalık, ekonomik bir hastalık; zam hastalığı. Biz de zam alacağız tabii ki çaya, şekere. Esnaf Odaları Birliği’ne teklif verdik. Herhalde biz de yüzde 40 zam alırız diye düşünüyoruz” dedi.

ÖZGE ZAİM

Eskişehir Kahveciler Odası Başkanı Zeki Çoban, kahvehanelerde 2,5 liradan satılan çayın fiyatına yüzde 40 zam talep ettiklerini açıkladı. Çoban, "Pandemi yaralarımız devam ediyor. Borcu borçla ödüyoruz. Yani kahve esnafı koronayı yaşıyor, hastalığımız devam ediyor. Bu hastalık, ekonomik bir hastalık; zam hastalığı. Biz de zam alacağız tabii ki çaya, şekere. Esnaf Odaları Birliği'ne teklif verdik. Herhalde biz de yüzde 40 zam alırız diye düşünüyoruz" dedi.

Zeki Çoban, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, artan maliyetler nedeniyle kahvehanelerde satılan çayın fiyatına zam talep ettiklerini söyledi. Çoban, şöyle konuştu:

"Yüksekokullarımızın, üniversitelerimiz kapandı ve şehir boşalmaya başladı. Bundan en büyük etkileyenlerden biri de esnafımız; kahveci, kafeci, lokantacı. Her türlü hizmet sektörleri bundan etkilendi. Etkilendiğimiz esas konular var. Geçtiğimiz günlerde çaya yüzde 43, kahveye yüzde 21, şekere yüzde 20 zam geldi ve meşrubat firmaları zaten kendi kafasına göre zam yapıyor. Bunun bir belirtisi yok. Bizim de karlarımız düştü. Son yapılan elektrik ve doğal gaz zamları da tuz biber oldu. Bu kontrolsüz, çok acayip zamlar bizi çok etkiledi. Biz de hizmetimizi devam ettirmek için zam yapmayı düşünüyoruz bayramdan önce, girişimlerimiz var. Bundan da zevk almıyoruz. Vatandaşlarımıza ucuz çay ve kahve içirelim, sürümden kazanalım istiyoruz ama maalesef olmuyor. Pandemi yaralarımız devam ediyor. Borcu borçla ödüyoruz. Biz, çok zor durumdayız. Yani kahve esnafı koronayı yaşıyor, devam ediyor. Hastalığımız devam ediyor. Bu hastalık, ekonomik bir hastalık; zam hastalığı. Biz de zam alacağız tabii ki çaya, şekere. Esnaf Odaları Birliği'ne teklif verdik. Herhalde biz de yüzde 40 zam alırız diye düşünüyoruz. En son 6 ay önce zam aldık. Ara zamlar oldu kullandığımız mamullere ama biz teğet geçtik, onları kendi bünyemizde erittik."

Gelecek zamla birlikte Eskişehir'deki kahvehanelerde 2,5 buçuk liradan satılan çayın 3,5 liraya yükselmesi bekleniyor.

Eskişehir Kahveciler Odası, Çay Fiyatına Yüzde 40 Zam Yapılmasını Talep Etti
Eskişehir Kahveciler Odası, Çay Fiyatına Yüzde 40 Zam Yapılmasını Talep Etti
Eskişehir Kahveciler Odası, Çay Fiyatına Yüzde 40 Zam Yapılmasını Talep Etti
Eskişehir Kahveciler Odası, Çay Fiyatına Yüzde 40 Zam Yapılmasını Talep Etti
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Kaynak: ANKA

Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir Kahveciler Odası, Çay Fiyatına Yüzde 40 Zam Yapılmasını Talep Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir Kahveciler Odası, Çay Fiyatına Yüzde 40 Zam Yapılmasını Talep Etti - Son Dakika
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