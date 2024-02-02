Eskişehir Kuryeleri Dernek Kuracak

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Eskişehir'de Kuryeler Birliği üyesi kuryeler, yaşadıkları mesleki sıkıntılara dikkat çekerek çözüm bulabilme amacıyla dernek kuracaklarını açıkladılar.

Yaşadıkları sorunlar ile sık sık gündeme gelen kuryeler, dernekleşme yoluna başvurdu. Eskişehir Kuryeler Birliği'ne üye kuryeler, yaşadıkları sorunlara daha fazla dikkat çekebilmek amacıyla dernek kuracaklarını açıkladılar. Kurdukları dernekle meslektaşları ile birlikte yaşadıkları sorunlara daha kolay çözüm bulabileceklerine inandıklarını belirten Gökay Başar, "Bizler artık bir arada, dayanışmayla sorunlarımıza çözüm üreteceğiz" dedi.

"Kuryelerin refah seviyesinin daha yukarı çıkması için uğraşacağız"

Dernekleşmeyle kuryelerin özlük haklarında ve refah seviyelerinde olumlu sonuçlar elde edeceklerini belirten Yönetim Kurulu Üyesi Gökay Başar, "Yönetim kurulu olarak 10 kişi bir araya geldik. Derneğimizi üyelerle birlikte büyütmeyi hedefliyoruz. Kuryelerin özlük haklarının ve refah seviyelerine daha yukarıya çekilmesi için uğraşacağız. Bu alanda bir açıklık vardı Eskişehir'de. Biz de tek çatı altında toplanarak örgütlü mücadeleye dönüştürmek istiyoruz. Eskişehir'de resmi anlamda 3 bine yakın kayıtlı kurye var. Bize arkadaşlarımızdan gelen talepler üzerine böyle bir yola çıktık. Kurye arkadaşlarımız, bizler artık bir arada, dayanışmayla sorunlarımıza çözüm üreteceğiz" dedi. - ESKİŞEHİR