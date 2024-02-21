Eskişehir Madencilik Kümesi Yönetim Kurulu, Erzincan'daki maden kazasıyla ilgili toplandı - Son Dakika
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Eskişehir Madencilik Kümesi Yönetim Kurulu, Erzincan'daki maden kazasıyla ilgili toplandı

Eskişehir Madencilik Kümesi Yönetim Kurulu, Erzincan\'daki maden kazasıyla ilgili toplandı

Eskişehir Madencilik Kümesi (EMKD) Yönetim Kurulu, Erzincan-İliç'te meydana gelen maden kazasıyla ilgili toplandı. Küme Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çekiç, kazayı 'kaza' olarak değerlendirmekte zorlandıklarını belirterek, olayın incelenmesini ve benzer kazaların bir daha yaşanmamasını diledi.

21.02.2024 19:34  Güncelleme: 19:37
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Eskişehir Madencilik Kümesi (EMKD) Yönetim Kurulu yaşanan son gelişmelerle ilgili toplanırken Küme Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çekiç, "Bu olayı 'kaza' olarak değerlendirmekte zorlanıyoruz" dedi.

Küme Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çekiç, madencilik sektörünün Erzincan- İliç'te meydana gelen toprak kayması ile ilgili olarak büyük üzüntü duyduğunu açıkladı. Madenciliğin yeraltı ve yerüstü yapıldığını vurgulayan Metin Çekiç, her madencinin aynı kefeye konmaması gerektiğini belirtti. Mühendislik biliminin bu kadar ilerlediği, teknolojinin bu denli geliştiği ve maden işletmelerinde de yoğun olarak kullanıldığı bir dönemde yaşanan olayı kaza olarak değerlendirmekte zorlandıklarına vurgu yapan Çekiç, "Erzincan - İliç Çöpler'deki maden işletmesinde kayan malzemenin altında kalan 9 madencimizin derin üzüntüsünü yaşıyor, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Başta madenci aileleri olmak üzere tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Bilindiği üzere madencilik, bilimi esas alan teknik bir iş koludur ve aramadan işletmeye faaliyetlerin her aşamasında mühendislik uygulamaları ve çözümleri yer alır. Mühendislik biliminin bu kadar ilerlediği, teknolojinin bu denli geliştiği ve maden işletmelerinde de yoğun olarak kullanıldığı bir dönemde oluşan bu olayı 'kaza' olarak değerlendirmekte zorlanıyoruz. Bu olayla ilgili tüm süreçlerin, yapılan hata ve eksikliklerin hassasiyetle incelenmesini ve kazaların bir daha yaşanmaması diliyoruz" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir Madencilik Kümesi Yönetim Kurulu, Erzincan'daki maden kazasıyla ilgili toplandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir Madencilik Kümesi Yönetim Kurulu, Erzincan'daki maden kazasıyla ilgili toplandı - Son Dakika
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