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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Koçak'tan Yeni Yıl Mesajı - Son Dakika
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Koçak'tan Yeni Yıl Mesajı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Koçak, 2024 yılına umutlar, hayaller ve hedeflerle girildiğini belirterek, üniversitenin bilim dünyasına yeni değerler kazandırma, iş birliklerini geliştirme ve öğrencileri geleceğe hazırlama adına verimli bir yıl olacağına inandığını dile getirdi. Koçak, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ailesi ve milletin yeni yılını en içten dileklerle kutladı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Koçak\'tan Yeni Yıl Mesajı
29.12.2023 - 16:52,
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Koçak yeni yıl mesajı yayımladı.

Rektör Kamil Koçak, mesajında, " Üniversite olarak 2023 yılını geride bırakırken yepyeni umutlar, hayaller ve hedeflerle 2024 yılına giriyoruz. Yarım asırdan uzun süredir bilim, teknoloji, eğitim, sağlık ve Ar-Ge alanlarındaki çalışmalarını sürdüren Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine ulaşma hedefine her yıl büyüyen ölçüde katkı sunmaya devam etmektedir. Karşılamaya hazırlandığımız 2024 yılının üniversitemiz açısından bilim dünyasına yeni değerler kazandırma; sanayi, kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliklerini geliştirme ve öğrencilerimizi en iyi şekilde geleceğe hazırlama adına verimli bir yıl olacağına inancımız tamdır. Bu düşüncelerle Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ailesi ve milletimizin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyor, 2024 yılının ülkemize sağlık, mutluluk ve başarılar getirmesini diliyorum." diye belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Koçak'tan Yeni Yıl Mesajı - Son Dakika
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