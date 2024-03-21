Eskişehir Reşat Benli İlkokulu Müdürü ve öğrencileri Anıtkabir\'i ziyaret etti

Eskişehir Reşat Benli İlkokulu müdürü, öğretmen, öğrenci ve velileri Anıtkabir'i ziyaret etti.
Eskişehir Reşat Benli İlkokulu Müdürü Fatma Zehra Doğan, 4-F sınıf öğretmeni Sümeyra Gülmüş, 4-D sınıf öğretmeni Meltem Özocak, 4-E sınıf öğretmeni Gamze Durmuş, öğrenci ve velileriyle birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü manevi huzurunda ziyaret etti. Cumhuriyetin 100. yılında Anıtkabir Aslanlı Yol'da yürüyerek tören alanına geçen eğitimci, öğrenci ve veliler mozoleye çelenk sundu.
Daha sonra Atatürk'ün ait birçok eşyanın sergilendiği Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'ni gezen öğrenciler, böylece Atatürk'ün hayatı ve yaptıkları hakkında kitaplarda okuduklarından daha fazlasını öğrenmenin heyecanını yaşadı.Anıtkabir ziyaretinden sonra eski Meclis binası, MTA Tabiat Tarihi Müzesini gezen öğrenciler, Atatürk'ün hayatı ve Cumhuriyet'in kuruluşuna tanıklık eden eşyaları da görme fırsatı buldu. - ESKİŞEHİR
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Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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