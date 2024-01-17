Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Liseli Gençlerle Buluştu

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, 100. Yılda Girişimcilik Söyleşileri programında anadolu ve fen liselerinde eğitim gören öğrencilerle Bozüyük'te bir araya gelerek, "Kendinizi mutlaka keşfedin" dedi.

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş ve Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Yusuf Melih Turan, Bozüyük Girişimciliği Destekleme Derneği tarafından düzenlenen "100. Yılda Girişimcilik Söyleşileri" programına katılarak liseli gençlerle bir araya geldi. Girişimcilik tecrübelerini öğrencilerle paylaşan isimler, iş dünyası hakkında bilgiler verdi.

"Kendiniz keşfedin"

Dernek Başkanı Celali Yılmaz'ın bilgilendirmesi ile başlayan etkinlikte, konuşan ESO Başkanı Kesikbaş, liseli gençlere çağrıda bulunarak, "Ne yaparsanız yapın, iyi insan olun. İyi insan olmak bizim şu anda olmazsa olmazımız ve güven oluşturmak, sözü dinlenir insan olmak bir numaralı gündem maddemiz. Bunları başarınca girişimci de olursunuz, iş hayatında başarılı da olursunuz. Kendinizi mutlaka keşfedin. Ben kimim, neyim, kabiliyetlerim ne, nerede başarılı olabilirim sorularına mutlaka cevap verin. Ondan sonra kariyer planlamanızı yapın. Çünkü unutmayın ki girişimcilik ekosisteminde sadece başarılı iş insanı olmak diye bir şey yok. Üretmek son derece kıymetli ama üretim deyince bunu çok genel boyutuyla yani resminden sanata, müzikten sporuna kadar düşünmelisiniz. Sanayicilik, ticaret, esnaflık, çiftçilik bunların neresinde olmak istiyorsunuz ve en iyi olmak için ne yapmalısınız. Bunların cevaplarını iyi düşünün" diye konuştu.

"Kariyer yapacağınız kanala iyi karar verin"

Gençlerin, hayallerinizin peşinden koşması gerektiği konusunda değerlendirmelerde bulunan Kesikbaş, "Üniversitede mi meslek lisesinde mi ya da tüm bunların dışında başka kanallarda mı kariyer yapacaksınız iyi karar verin. Dünya da bugün en iyi üniversitelerin birçok sertifikasyon programları var. Mutlaka bunlara katılın çünkü diplomalara artık en son bakılıyor. Bir işe başvurduğunuzda hangi sertifika programlarına gitmişsin, hangi programlarda hangi başarı elde etmişsin, öz yeteneklerin neler, ne kadar networkün içerisindesin, ne kadar sosyal becerilerin var? Bunlara daha çok bakılıyor. Dünya da böyle bir trend var bunu da unutmayın" dedi.

"Etkileşim içinde olun"

Girişimcilik söyleşisinde konuşan TOBB Eskişehir Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Yusuf Melih Turan, kendi girişimcilik tecrübesini anlatmanın yanında etkinliğe katılan gençlerin bakış açısının da çok kıymetli olduğuna değinerek, "Bizler hayallerimizin peşinden koşuyoruz. Girişimcilik açısından bir şeyler ortaya koymaya çalışıyoruz. Ancak sizlerden dinleyeceğimiz bakış açıkları da bizlere ilham olabiliyor. Zaten girişimciliğin temellerinden biri de etkileşim ve interaktif olmak" dedi.

Aile işletmesi ile başladığı iş hayatına üçüncü nesil kahve zinciri ve dijital yeni medya alanında sürdürdüğünden bahseden Turan, "Önce ülkemizde çok yeni olan ya da çok tanınmayan kahve işi ile girişimciliğe adım attım. Sonra Eskişehir'de çok eksikliği olan yeni nesil haber portalı ile serüvenimizi sürdürüyoruz. Birbirinden bağımsız görünen bu işlerin temelinde hayallerin peşinde koşmak var. Sizde bunu yapın" yorumunda bulundu.

Yapılan konuşmalardan sonra etkinliğe katılan Anadolu ve Fen lisesinde okuyan öğrenciler katılımcılara sorular yöneltti. - ESKİŞEHİR