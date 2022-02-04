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Eskişehir Şeker Fabrikası'ndan Başkan Bozkurt'a ziyaret - Son Dakika

Eskişehir Şeker Fabrikası'ndan Başkan Bozkurt'a ziyaret

04.02.2022 14:44
Eskişehir Şeker Fabrikası'ndan Başkan Bozkurt'a ziyaret

Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürü Mehmet Yüksel ve Şeker Fabrikası Ziraat Müdürü Feridun Çoban, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a nezaket ziyaretinde bulundular.

Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürü Mehmet Yüksel ve Şeker Fabrikası Ziraat Müdürü Feridun Çoban, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a nezaket ziyaretinde bulundular.

Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürü Mehmet Yüksel ve Şeker Fabrikası Ziraat Müdürü Feridun Çoban'a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

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Kadir Bozkurt, Mehmet Yüksel, Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Eskişehir Şeker Fabrikası'ndan Başkan Bozkurt'a ziyaret - Son Dakika


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